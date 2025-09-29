ΗΠΑ: Τα αποθέματα σε χρυσό ξεπέρασαν σε αξία το 1 τρισ. δολάρια

Τα αποθέματα χρυσού του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ξεπέρασαν σε αξία το 1 τρισ. δολάρια — περισσότερο από 90 φορές το ποσό που αναγράφεται στον ισολογισμό της κυβέρνησης — καθώς το πολύτιμο μέταλλο σπάει νέα ιστορικά ρεκόρ.

Το μεγαλύτερο απόθεμα χρυσού στον κόσμο ξεπέρασε το ορόσημο αυτό, αφού οι τιμές ξεπέρασαν τα 3.824,50 δολάρια την ουγγιά τη Δευτέρα, έχοντας καταγράψει άνοδο 45% φέτος. Ωστόσο, η επίσημη αξία του, με βάση την τιμή των 42,22 δολαρίων την ουγγιά που ορίστηκε από το Κογκρέσο το 1973, είναι σταθερή σε λίγο πάνω από 11 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο χρυσός έχει σπάσει διαδοχικά ρεκόρ φέτος, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια εν μέσω των αναταραχών από τους εμπορικούς πολέμους, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αυξανόμενες ανησυχίες για μια πιθανή κρίση χρηματοδότησης της κυβέρνησης στις ΗΠΑ. Η άνοδος ενισχύθηκε επίσης από τις εισροές σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και την επανεκκίνηση του κύκλου νομισματικής χαλάρωσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Νωρίτερα φέτος, μια απρόσμενη δήλωση του υπουργού Οικονομικών Scott Bessent πυροδότησε φήμες ότι τα αποθέματα χρυσού της κυβέρνησης θα αποτιμηθούν στην αγοραία αξία τους, απελευθερώνοντας ένα απροσδόκητο κέρδος εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Bessent αργότερα απέρριψε την πρόταση και το Bloomberg ανέφερε ότι η ιδέα δεν εξετάζεται σοβαρά.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες, το χρυσό των ΗΠΑ είναι στην κατοχή της κυβέρνησης και όχι της κεντρικής τράπεζας. Αντ’ αυτού, η Fed κατέχει «χρυσά πιστοποιητικά» που αντιστοιχούν στην αξία των αποθεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών και πιστώνει την κυβέρνηση με δολάρια σε αντάλλαγμα.

Λίγο περισσότερο από το ήμισυ των αποθεμάτων χρυσού των ΗΠΑ φυλάσσεται σε απροσπέλαστη αποθήκη σε θησαυροφυλάκιο δίπλα στη βάση του αμερικανικού στρατού στο Fort Knox του Κεντάκι, όπου ο χρυσός μεταφέρθηκε από τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια τη δεκαετία του 1930, εν μέρει για να είναι λιγότερο εκτεθειμένος σε ξένες στρατιωτικές επιθέσεις μέσω του Ατλαντικού. Το υπόλοιπο είναι κατανεμημένο σε αποθήκες στο West Point, στο Ντένβερ και σε ένα θησαυροφυλάκιο 80 πόδια (24 μέτρα) κάτω από το κτίριο της Fed στο κάτω Μανχάταν.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα αποθέματα χρυσού των ΗΠΑ ανέρχονται συνολικά σε περίπου 261,5 εκατομμύρια ουγγιές.

Τον Φεβρουάριο κυκλοφόρησαν θεωρίες συνωμοσίας, υποκινούμενες από σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, και του δισεκατομμυριούχου Elon Musk, ότι το χρυσό που φυλάσσεται στο Fort Knox μπορεί στην πραγματικότητα να μην βρίσκεται εκεί. «Θα πάμε στο Fort Knox — το θρυλικό Fort Knox — για να βεβαιωθούμε ότι το χρυσό βρίσκεται εκεί», δήλωσε τότε ο Trump. «Αν το χρυσό δεν βρίσκεται εκεί, θα θυμώσουμε πολύ», πρόσθεσε.