ΟΠΕK+: Συμφωνία για αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια τον Οκτώβριο

Ποιες χώρες «ανοίγουν την κάνουλα»

Οκτώ χώρες-μέλη του ΟΠΕK+ που συναντήθηκαν την Κυριακή συμφώνησαν στην αύξηση της ημερήσιας παραγωγής τους πετρελαίου τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια.

Δύο πηγές του ΟΠΕΚ+ έκαναν τη σχετική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τα πρωτα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει, η Αλγερία θα αυξήσει την παραγωγή της κατά 4 χιλ. βαρέλια/ημέρα και θα πρέπει να φτάσει συνολικά τα 963 χιλ. βαρέλια/ημέρα. Το Ιράκ θα προσθέσει 17 χιλ. βαρέλια/ημέρα, ανεβάζοντας την παραγωγή του στα 4,237 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

Το Κουβέιτ θα ενισχύσει την παραγωγή του κατά 11 χιλ. βαρέλια/ημέρα, με τελικό στόχο τα 2,559 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος παραγωγός, θα αυξήσει την παραγωγή της κατά 42 χιλ. βαρέλια/ημέρα και θα φτάσει στα 10,020 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα προσθέσουν 12 χιλ. βαρέλια/ημέρα, φτάνοντας στα 3,387 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

Το Καζακστάν θα αυξήσει την παραγωγή του κατά 6 χιλ. βαρέλια/ημέρα, με συνολική παραγωγή 1,556 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

Ο Ομάν θα ενισχύσει την παραγωγή του κατά 3 χιλ. βαρέλια/ημέρα και θα φτάσει τα 804 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

Τέλος, η Ρωσία, μαζί με τη Σαουδική Αραβία ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες, θα αυξήσει την παραγωγή της κατά 42 χιλ. βαρέλια/ημέρα και θα φτάσει συνολικά στα 9,491 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

