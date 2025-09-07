ΟΠΕK+: Συμφωνία για αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια τον Οκτώβριο

Οκτώ χώρες-μέλη του ΟΠΕK+ που συναντήθηκαν την Κυριακή συμφώνησαν στην αύξηση της ημερήσιας παραγωγής τους πετρελαίου τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια.

Δύο πηγές του ΟΠΕΚ+ έκαναν τη σχετική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

137 kbd oil is returning in Oct, as part of the 1.65 mbd unwinding that can come back in part, or in full depending on market conditions. OPEC+ will calibrate the return of barrels, we do not believe that they are in this to flood the market. — June Goh (@JuneGoh_Sparta) September 7, 2025

Σύμφωνα με τα πρωτα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει, η Αλγερία θα αυξήσει την παραγωγή της κατά 4 χιλ. βαρέλια/ημέρα και θα πρέπει να φτάσει συνολικά τα 963 χιλ. βαρέλια/ημέρα. Το Ιράκ θα προσθέσει 17 χιλ. βαρέλια/ημέρα, ανεβάζοντας την παραγωγή του στα 4,237 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

Το Κουβέιτ θα ενισχύσει την παραγωγή του κατά 11 χιλ. βαρέλια/ημέρα, με τελικό στόχο τα 2,559 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος παραγωγός, θα αυξήσει την παραγωγή της κατά 42 χιλ. βαρέλια/ημέρα και θα φτάσει στα 10,020 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα προσθέσουν 12 χιλ. βαρέλια/ημέρα, φτάνοντας στα 3,387 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

Το Καζακστάν θα αυξήσει την παραγωγή του κατά 6 χιλ. βαρέλια/ημέρα, με συνολική παραγωγή 1,556 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

Ο Ομάν θα ενισχύσει την παραγωγή του κατά 3 χιλ. βαρέλια/ημέρα και θα φτάσει τα 804 χιλ. βαρέλια/ημέρα.

Τέλος, η Ρωσία, μαζί με τη Σαουδική Αραβία ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες, θα αυξήσει την παραγωγή της κατά 42 χιλ. βαρέλια/ημέρα και θα φτάσει συνολικά στα 9,491 χιλ. βαρέλια/ημέρα.