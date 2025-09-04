Πέθανε ο κορυφαίος σχεδιαστής μόδας Giorgio Armani σε ηλικία 91 ετών

Ο σχεδιαστής είχε κάνει την τελευταία του εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 11 Ιουλίου

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Giorgio Armani, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία του την Πέμπτη. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας που τον κρατούσαν μακριά από τις επιδείξεις της ομάδας του.

Οι εργαζόμενοι έστειλαν το μήνυμά τους: «Θα συνεχίσουμε την εταιρεία του με σεβασμό και αγάπη».

Ο σχεδιαστής είχε κάνει την τελευταία του εμφάνιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 11 Ιουλίου, την ημέρα των γενεθλίων του, με ένα μήνυμα αγάπης προς τα άτομα που τον είχαν στηρίξει κατά την ανάρρωσή του μετά τη νοσηλεία που τον είχε αναγκάσει να χάσει τις δύο τελευταίες επιδείξεις σε Μιλάνο και Παρίσι.

Ο «Βασιλιάς Τζόρτζιο» είχε νοσηλευθεί για μερικές ημέρες για εξετάσεις στην κλινική La Madonnina του Μιλάνου και στη συνέχεια είχε περάσει την ανάρρωσή του στο σπίτι.

Ο Armani ήταν συνώνυμος του σύγχρονου ιταλικού στυλ και της κομψότητας. Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια του επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Giorgio Armani είχε αποφασίσει αρχικά να σπουδάσει γιατρός, ωστόσο σύντομα διαπίστωσε ότι η θέα του αίματος τον κάνει να ανακατεύεται και αποφάσισε να εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο στο τρίτο έτος.

Όμως αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι δημιούργησε τον οίκο που φέρει το όνομά του όταν πια είχε μπει στην 4η δεκαετία της ζωής του, με τη βοήθεια του τότε συντρόφου του και ενός παλιού Σκαραβαίου.

Έως τότε, δούλευε για το πολυκατάστημα La Rinascente και σχεδίαζε ρούχα για λογαριασμό του οίκου Cerruti.

Οι Ιταλοί τον αποκαλούσαν «Βασιλιά Giorgio».

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο ενώ η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.