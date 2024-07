Πού οφείλεται το παγκόσμιο «ψηφιακό μπλακ άουτ» - «Επλήγησαν» αεροδρόμια, τράπεζες, νοσοκομεία

Τα συστήματα υπολογιστών «έπεσαν» σε όλο τον κόσμο σήμερα, δημιουργώντας προβλήματα στη λειτουργία υπηρεσιών σε αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες, μέσα ενημέρωσης και σε χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και το χρηματιστήριο του Λονδίνου, μετά την κατάρρευση» ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου προγράμματος κυβερνοασφάλειας της CrowdStrike το οποίο επηρέασε και υπηρεσίες της Microsoft Corp. όπως του cloud της.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο «ψηφιακό μπλακ άουτ» από το 2017.Α

Η CrowdStrike προειδοποίησε τους πελάτες της την Παρασκευή ότι το προϊόν παρακολούθησης απειλών Falcon Sensor προκάλεσε κατάρρευση του λογισμικού Windows της Microsoft. Δεν είναι ξεκάθαρο τι προκάλεσε τα προβλήματα, τα οποία συνέπεσαν με διακοπές στο cloud Azure της Microsoft και στις υπηρεσίες λογισμικού γραφείου 365.

Αυτή την εικόνα (blue death) είδαν πολλοί χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων μετά το «ψηφιακό μπλακ άουτ»:

Μετά το τεχνικό πρόβλημα που «έριξε» τα δίκτυα, ο πρόεδρος και CEO της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowdStrike Τζορτζ Κερτζ, καθησυχάζει την παγκόσμια κοινή γνώμη αναφέροντας στον λογαριασμό του στο X πως το πρόβλημα εντοπίστηκε και ότι δεν πρόκειται για περιστατικό ασφαλείας ή κυβερνοεπίθεση».

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…

— George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024