Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα προ κρίσης επίπεδα επιστρέφουν οι τιμές - Η συμβολή των ΑΠΕ

Στα προ κρίσης επίπεδα έχουν επιστρέψει οι τιμές λιανικής και χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, μετά τις μεγάλες αυξήσεις που σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η εξέλιξη σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι η τιμή του φυσικού αερίου αλλά και των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σήμερα είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, από την οποία προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των τιμών λιανικής. Μεσοσταθμικά, η Ελλάδα είναι 16η μεταξύ των 27 ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά είναι συχνά σε ακόμα χαμηλότερη θέση.

Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς ενέργειας, οι τιμές θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με την ώρα της ημέρας και την εποχή, που επηρεάζουν άμεσα την προσφορά και τη ζήτηση αλλά και την κατάσταση που επικρατεί σε γειτονικές αγορές που είναι συνδεδεμένες με την ελληνική. Όμως η γενική εικόνα είναι ότι οι τιμές έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα υψηλά της ενεργειακής κρίσης και - εφόσον συνεχίζεται η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, η ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας και των δικτύων και δεν υπάρξουν διεθνές αναταραχές - υπάρχουν προϋποθέσεις να διατηρηθεί η ίδια γενική τάση τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα:

-Οι τιμές λιανικής επίσης επανέρχονται σταδιακά στα προ κρίσης επίπεδα ακολουθώντας τις διακυμάνσεις και την εποχικότητα των τιμών χονδρικής. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο που έχει τους περισσότερους πελάτες σήμερα στη χώρα, το πράσινο Γ1 της ΔΕΗ, είναι σήμερα στα 0,129 € /KWh, ενώ η τιμή προ κρίσης ήταν 0,11 € /KWh. Στο υψηλότερο σημείο της κρίσης είχε φτάσει μέχρι και τα 7,9 € /KWh, τιμή που δεν έφθασε στους τελικούς καταναλωτές λόγω των μέτρων στήριξης που εφάρμοσε η κυβέρνηση και της αυτοσυγκράτησης των παρόχων. Ειδικά η ΔΕΗ απορρόφησε μεγάλο μέρος των αυξήσεων μέσω εκπτώσεων, συνολικής δαπάνης 2,4 δισ. ευρώ. Έτσι οι καταναλωτές δεν βίωσαν τον πλήρη αντίκτυπο των πάρα πολύ υψηλών τιμών χονδρικής κατά τη διάρκεια της κρίσης.

-Οι τιμές χονδρικής που διαμορφώνονται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας επίσης κυμαίνονται σε επίπεδα αντίστοιχα με το α’ εξάμηνο του 2021 (μεταξύ 70-100 ευρώ/MWh) παρά το γεγονός ότι η τιμή του φυσικού αερίου αλλά και του διοξειδίου του άνθρακα είναι υψηλότερες σε σχέση με το Ά εξάμηνο του 2021. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η ανάπτυξη Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας την τελευταία πενταετία και η απεξάρτηση της χώρας από την ακριβή λιγνιτική παραγωγή που επιβαρύνεται με τα δικαιώματα εκπομπής CO2. Υπολογίζεται ότι κάθε 1TWh ΑΠΕ που έχει προστεθεί μέχρι σήμερα στο σύστημα έχει οδηγήσει σε μείωση της χονδρικής τιμής κατά περίπου 2,2 ευρώ/MWh (σε συνθήκες φυσιολογικών τιμών Φυσικού Αερίου). Από το 2019 μέχρι σήμερα, η παραγωγή των ΑΠΕ έχει αυξηθεί κατά περίπου 14 TWh το οποίο έχει οδηγήσει σε μείωση της TEA κατά περίπου 31 εύρω/MWh για το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης οι τιμές εκτοξεύθηκαν, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά, με τη χονδρική να ξεπερνά τα 400 ευρώ/MWh το καλοκαίρι του 2022.