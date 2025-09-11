Νέα δεδομένα στη φορολογία ακινήτων μετά τη ΔΕΘ – Βελτιώνονται οι αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες

Σημαντικές αλλαγές στην φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία έφεραν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η καθιέρωση ενός ενδιάμεσου κλιμακίου από τα 12.000 ως τα 24.000 ευρώ που υπάγεται σε φορολόγηση με συντελεστή 25% δημιουργεί νέα δεδομένα, αυξάνοντας τις καθαρές αποδόσεις από τις επενδύσεις σε ακίνητα, κυρίως για φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα από ενοίκια ως 24.000 ευρώ.

Μέχρι πρότινος, τα έσοδα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ φορολογούνταν με 15%, από 12.001 έως 35.000 με 35% και πάνω από 35.001 με 45%, γεγονός που καθιστά τις νέες ρυθμίσεις ιδιαίτερα ευνοϊκές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης ανακοινώθηκαν επίσης οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

– Παράταση της απαλλαγής φόρου εισοδήματος για τρία έτη στις κενές κατοικίες έως το 2026.

– Παράταση της αναστολής επιβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026.

– Παράταση της ισχύος της μείωσης φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων για τα έτη 2025 και 2026.

Ήδη έχουν θεσμοθετηθεί:

– Η ετήσια επιστροφή, από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε επόμενο έτος, ενός μηνιαίου ενοικίου κύριας ή φοιτητικής κατοικίας για το 80% των ενοικιαστών, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

– Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η υποχρεωτική καταβολή όλων των ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

– Η απώλεια της έκπτωσης φόρου 5% για τους ιδιοκτήτες που δεν θα συμμορφώνονται, καθώς και η μη χορήγηση επιστροφής ενοικίου ή επιδόματος στέγασης για τους ενοικιαστές που δεν θα τηρούν τον κανόνα.

Η αναμόρφωση της κλίμακας φορολόγησης των ενοικίων βελτιώνει σημαντικά τις καθαρές αποδόσεις για τους Έλληνες ιδιοκτήτες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως αναδεικνύεται και από τους Οδηγούς Φορολογίας Ακινήτων (European Real Estate Tax Guides 2025) που εξέδωσε η RSM, το 6o μεγαλύτερο δίκτυο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων διεθνώς.

Οι οδηγοί αυτοί περιλαμβάνουν πρακτικές πληροφορίες για το φορολογικό και νομικό πλαίσιο που διέπει την απόκτηση, κατοχή και πώληση εμπορικών ακινήτων, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από εγχώριους και αλλοδαπούς επενδυτές και νομικά πρόσωπα.

Αναφερόμενος στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ο κ. Ιωάννης Ξενόπουλος, Partner, Outsourcing Solutions & Tax Leader, της RSM Greece, τόνισε πως «σε μια περίοδο που οι επενδύσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων αναμένεται να αυξηθούν κατά 23% το 2025, ενώ ο κατασκευαστικός τομέας προβλέπεται να παρουσιάσει ήπια ανάκαμψη με αύξηση 0,6%, η ανάγκη πλήρους κατανόησης του φορολογικού πλαισίου καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Στόχος μας είναι να στηρίζουμε τους επενδυτές με εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνογνωσία που ενισχύουν τη λήψη τεκμηριωμένων και στρατηγικών αποφάσεων. Τα European Real Estate Tax Guides της RSM αποτελούν όχι απλώς μία πηγή πληροφόρησης, αλλά έναν στρατηγικό οδηγό για όσους επιδιώκουν να κατανοήσουν εις βάθος το πολυδιάστατο φορολογικό περιβάλλον και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων. Η συμβολή της RSM Greece στην ελληνική έκδοση του οδηγού βασίζεται στην πολυετή εμπειρία μας στην παροχή φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο της ακίνητης περιουσίας, με έμφαση στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τους πελάτες μας».