Νέοι φορολογικοί συντελεστές από 1/1/2026 – Ποιοι κερδίζουν και πόσα

Οι αλλαγές ανά εισόδημα

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αλλάζει η φορολογική κλίμακα, με μειώσεις συντελεστών για εισοδήματα από 10.000 έως 60.000 ευρώ, μεγαλύτερο όφελος για οικογένειες με παιδιά και ειδικά μέτρα για νέους έως 30 ετών.

Έως 10.000 ευρώ: Συντελεστής 9% (μηδενικός μόνο για οικογένειες με 4 τέκνα).

Ελάχιστο κέρδος.

10.000 – 20.000 ευρώ: Από 22% σε 20% για άτεκνους, χαμηλότερα με παιδιά (18%, 16%, 9%, 0%).

Κέρδος: 200 – 2.200 €/έτος (16 – 183 €/μήνα).

20.000 – 30.000 ευρώ: Από 28% σε 26% (άτεκνοι), έως 18% για 4 τέκνα.

Κέρδος: 200 – 2.000 €/έτος (16 – 166 €/μήνα).

30.000 – 40.000 ευρώ: Από 36% σε 34%.

Κέρδος: 200 €/έτος (16 €/μήνα).

40.000 – 60.000 ευρώ: Από 44% σε 39%.

Κέρδος: έως 2.500 €/έτος για εισόδημα 50.000 (208 €/μήνα).

Άνω των 60.000 ευρώ: Παραμένει στο 44%.

Χωρίς ελάφρυνση.

Ειδικά για νέους

Έως 25 ετών : Μηδενικός συντελεστής έως 20.000 ευρώ.

Κέρδος: έως 2.200 €/έτος (183 €/μήνα).

26 – 30 ετών: Συντελεστής 9% από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

Κέρδος: 1.100 €/έτος (91 €/μήνα).

Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Οικογένειες με 3 ή 4 παιδιά

Νέοι έως 30 ετών, με ισχυρά κίνητρα παραμονής στην εργασία

Μεσαία εισοδήματα 20.000 – 40.000 ευρώ, με ουσιαστική ελάφρυνση