EDP Renewables: Εγκαινιάζει το μεγαλύτερο συγκρότημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βραζιλία

Η EDP Renewables, θυγατρική του ομίλου EDP και τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, μόλις εγκαινίασε στη Βραζιλία το μεγαλύτερο συγκρότημα αιολικών πάρκων της παγκοσμίως. Με εγκατεστημένη ισχύ 580 MW και 138 ανεμογεννήτριες, το συγκρότημα εγκαταστάθηκε στην πολιτεία Rio Grande do Norte, μια περιοχή της Βραζιλίας όπου η εταιρεία είχε ήδη σημαντική παρουσία, με περισσότερα από 800 MW εγκατεστημένης ισχύος και περισσότερα από 300 MW υπό κατασκευή.

Το έργο περιλαμβάνει τα αιολικά πάρκα Monte Verde I-VI, Boqueirão I-II και Jerusalém I-VI, τα οποία έχουν συνολική δυναμικότητα της τάξης των 3.000 GWh/έτος, δηλαδή αρκετή για την τροφοδοσία μιας πόλης με περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια κατοίκους. Το εν λόγω συγκρότημα πρόκειται να αποτρέψει την εκπομπή άνω του ενός εκατομμυρίου τόνων CO2 ετησίως.

Με τον τρόπο αυτό, η EDP Renewables παραμένει επικεντρωμένη στην αγορά της Βραζιλίας, όπου διαθέτει ήδη πάνω από 1,1GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, αυξάνοντας τη δυναμικότητα ΑΠΕ στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται και διευρύνοντας το ενεργειακό πλέγμα της χώρας.

«Η EDP Renewables είναι περήφανη που εγκαινιάζει τα αιολικά πάρκα Boqueirão, Jerusalém και Monte Verde, συμβάλλοντας σημαντικά στην αξιοποίηση των ενεργειακών δυνατοτήτων του Rio Grande do Norte, μιας πολιτείας που έχει προωθήσει την αιολική εκμετάλλευση τα τελευταία χρόνια. Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε την επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βραζιλία, με πάνω από 7 GW σε αιολική και ηλιακή ενέργεια υπό ανάπτυξη στη χώρα, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια», αναφέρει ο Duarte Bello, Chief Operating Officer της EDP Renewables για την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.



Το εν λόγω έργο συμβάλλει επίσης στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής των πάρκων και περισσότερες από 80 μόνιμες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία και τη συντήρηση των πάρκων. Επιπλέον, η EDP Renewables έχει αναπτύξει έργα κοινωνικής ευθύνης στην περιοχή, τα οποία είχαν αντίκτυπο σε τουλάχιστον 700 κατοίκους, προωθώντας προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης για τους πολίτες και δημιουργώντας προϋποθέσεις για τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ενισχύσει το πρόγραμμά της με τίτλο "Keep it Local" στην πολιτεία, παρέχοντας εξειδικευμένη κατάρτιση σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περισσότερους από 40 κατοίκους, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.



Στα σημερινά εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Duarte Bello, Chief Operating Officer της EDP Renewables για τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη, ο Manuel Ortiz, εκτελεστικός διευθυντής της EDPR για τη Λατινική Αμερική, η Paula Dalbello, Country Manager της EDP Renewables για τη Βραζιλία, και ο Joao Marques da Silva, πρόεδρος της EDP Brasil, εταιρείας του ομίλου EDP, η οποία θα προμηθεύει τους πελάτες της με περίπου τη μισή ενέργεια του πάρκου Jerusalém, επιταχύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση όχι μόνο της Βραζιλίας, αλλά και των πελατών της EDP στην περιοχή. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, επίσης, οι Γραμματείς Οικονομικής Ανάπτυξης και Υποδομών της Πολιτείας Rio Grande do Norte και ο Αναπληρωτής Γραμματέας Οικονομικής Ανάπτυξης, καθώς και οι δήμαρχοι των δήμων Caiçara do Rio do Vento, Pedra Preta και Pedro Avelino και η κυβερνήτης της Πολιτείας Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.