ΣΒΣΕ: Ενεργειακή κρίση, προκλήσεις και  βιωσιμότητα της βιομηχανίας

Η αγωνία της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος, οι δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και τα μέτρα που εφαρμόζονται σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναδείχθηκαν στην ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Βιομηχανία: Ενεργειακά δεδομένα και προκλήσεις», στο πλαίσιο της 40ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ). Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ, κ. Μαρία Σπυράκη και ο Γενικός Διευθυντή της Eurometaux, κ. Guy Thiran. Με μαγνητοσκοπημένα μηνύματα έγιναν οι παρεμβάσεις της Επιτρόπου Ενέργειας, κ. Κάντρι Σίμσον και του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, στο Κτήμα «ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ» ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ στο Καπανδρίτι.

Την ανάγκη κοινής δράσης στην Ευρώπη, υπογράμμισε, η Επίτροπος Ενέργειας, κ. Κάντρι Σίμσον, τονίζοντας ότι η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη. «Η απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει διαταράξει μαζικά το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα και έχει φέρει στο προσκήνιο την υπέρμετρη εξάρτηση της ΕΕ από τις ρωσικές εισαγωγές. Η κοινή δράση είναι η μόνη μας λύση, για να διαφοροποιήσουμε τον ενεργειακό μας εφοδιασμό, να επιταχύνουμε τις επενδύσεις μας σε καθαρή ενέργεια και να εξοικονομήσουμε ενέργεια», σημείωσε.

Η Επίτροπος Ενέργειας τόνισε ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ΕΕ ενέκρινε το σχέδιο REPowerEU, για την πλήρη αντιμετώπιση της έλλειψης ρωσικών καυσίμων. Επιβεβαίωσε την επικείμενη υπογραφή διμερών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες για φυσικό αέριο κατονομάζοντας μάλιστα και τα κράτη που θεωρούνται αξιόπιστοι προμηθευτές. «Θα διαφοροποιήσουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό, διαπραγματευόμενοι συμφωνίες με αξιόπιστους προμηθευτές σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, με τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, το Αζερμπαϊτζάν και τη Νορβηγία» είπε η Επίτροπος Ενέργειας.

Παράλληλα διαβεβαίωσε πως κατά το φετινό χειμώνα η ΕΕ δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ασφάλειας προμηθειών: «Θα είμαστε προετοιμασμένοι για διαταραχές. Έχουμε αρκετό φυσικό αέριο στην αποθήκη για να περάσουμε τους χειμερινούς μήνες. Είμαστε μπροστά από τον στόχο μας του 80% για τον Νοέμβριο. Την περασμένη εβδομάδα αποκαταστήσαμε το 93%» σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Σίμσον.

Στόχος της ΕΕ είναι η άμεση ενίσχυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα των κρατών μελών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Επί αυτού η Επίτροπος ενέργειας εξήγησε πως «με την επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, για την απαλλαγή της οικονομίας μας από τις ανθρακούχες εκπομπές, θα επενδύσουμε περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονομώντας περισσότερη ενέργεια.»

Μάλιστα απέδωσε εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση για την αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα: «Υπό αυτό το πρίσμα, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, που στις 7 Οκτωβρίου, όλη η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καλύφθηκε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 5 ώρες. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για την Ελλάδα που δείχνει το δρόμο για την υπόλοιπη ΕΕ. Επιπλέον, το REPowerEU θέτει ως στόχο την παραγωγή 10 εκατομμυρίων τόνων εγχώριας παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου από εισαγωγές μέχρι το 2030» κατέληξε η κ. Σίμσον.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται και συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών παρά τις δυσμενείς συνθήκες. Αναφερόμενος στο Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων, είπε, ότι προχωρά χωρίς καθυστερήσεις, σημειώνοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων υποδομής του Πάρκου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επίσης, ανέδειξε τη σημασία της τάχιστης στροφής της χώρας προς τις ΑΠΕ με σχετικές επενδύσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το ενεργειακό κόστος.

Η Ευρωβουλευτής της ΝΔ-ΕΛΚ, κ. Μαρία Σπυράκη στην ομιλία της με θέμα «Το Ενεργειακό κόστος και η Ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία» παρουσίασε τα υπό ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετήματα της ΕΕ για αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μείωση της ζήτησης ενέργειας και στήριξη των επιχειρήσεων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη προώθησης συγκεκριμένων, αποτελεσματικών δράσεων για τη βιομηχανία, όπως, η επέκταση των διμερών συμβάσεων μεταξύ παραγωγών ενέργειας και βιομηχανικών καταναλωτών (PPAs), η λειτουργία της διακοψιμότητας, η οποία θα επιδράσει στην αποδοτικότητα της βιομηχανίας, η ενίσχυση των έργων ΑΠΕ σε ειδικά χωροθετημένες περιοχές (go to areas) και η προώθηση της ένταξης του υδρογόνου στο ενεργειακό σύστημα.

Ο Γενικός Διευθυντής της Eurometaux, κ. Guy Thiran στην ομιλία του με θέμα «Πέρα από την ενεργειακή κρίση» (The energy crisis and beyond) τόνισε ότι η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σημαντικές βιομηχανίες της Ευρώπης. Συμπλήρωσε ότι, καθώς ανακάμπτουμε από την παρούσα ενεργειακή κρίση πρέπει να αποφύγουμε να εγκλωβιστούμε σε νέα παγίδα εξάρτησης, αυτή τη φορά από την Κίνα. Η Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στη βαριά βιομηχανία και να μην αφήνει να αναπτύσσονται αλλού και αυτό απαιτεί ένα ξεκάθαρο, συνεπές και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, κατέληξε.

«Σε μια απαιτητική αβέβαιη και γεμάτη προκλήσεις και κινδύνους περίοδο, η οικονομία της χώρας μας πέτυχε τους στόχους της και επέδειξε ανθεκτικότητα, προσελκύοντας επενδύσεις και ενισχύοντας τόσο την εξωστρέφεια όσο και σημαντικούς δείκτες. Αυτά σήμερα καλούμαστε να τα διαφυλάξουμε παρά τις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις με μέτρα στήριξης και στοχευμένες παρεμβάσεις με βάση τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί» τόνισε μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, ο Βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Βιδάλης.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχει η βιομηχανία για την οικονομία της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε το σημαντικό ρόλο του ΣΒΣΕ ως θεσμικού εταίρου στην περιοχή, καθώς και την εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Περιφέρειας και Συνδέσμου. Τέλος, σημείωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων.

Ο Βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης τόνισε την ανάγκη υποστήριξης της βιομηχανίας στον τομέα ενέργειας με την ουσιαστική ενθάρρυνση της σύναψης διμερών συμβάσεων μεταξύ των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και των βιομηχανικών καταναλωτών, καθώς και την ανάπτυξη υποδομών διασύνδεσης και διασυνοριακών συνδέσεων. Σημείωσε, επίσης, την αξία των ενεργειακών κοινοτήτων. Για το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Οινοφύτων επεσήμανε την ανάγκη να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην αδειοδότηση και γενικά στην εξέλιξη του έργου.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Βιδάλης υπογράμμισε ότι η εθνική και η περιφερειακή ανάπτυξη πάνε χέρι-χέρι και τόνισε ότι άμεση προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας στη βιομηχανία. Στάθηκε στη σημασία της Στερεάς Ελλάδας καθώς εκπροσωπεί μια από τις πλέον σημαντικές παραγωγικές και βιομηχανικές κοινότητες της χώρας και μια περιοχή που διαθέτει κρίσιμα χαρακτηριστικά για το χτίσιμο συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία μεταξύ του ΣΕΒ και του ΣΒΣΕ απέναντι στις πολυεπίπεδες και σύνθετες προκλήσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά την ανάπτυξη και αναβάθμιση αναγκαίων υποδομών όπως δίκτυα ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών που θα υποστηρίξουν ουσιαστικά την παραγωγή. Αναμένουμε όλοι, τόνισε την έγκριση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων και θα εργαστούμε μαζί, ώστε να δημιουργήσουμε την αναπτυξιακή προοπτική που χρειάζεται η περιοχή.

Ο Πρόεδρος τoυ ΔΣ του ΣΒΣΕ, κ. Πάνος Λώλος, στην παρέμβαση του, σημείωσε ότι η βιομηχανική ανάπτυξη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Συμπλήρωσε ότι η ελληνική βιομηχανία, και η βιομηχανία της Στερεάς Ελλάδας ειδικότερα, η οποία πρωταγωνιστεί διεθνώς σε κλαδικό επίπεδο, μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη και ανταγωνιστικότερη, καθώς οι διεθνείς πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές ανακατατάξεις δεν αφήνουν περιθώρια ολιγωριών. Ολοκλήρωσε, αναφέροντας ότι η βιομηχανία από τη φύση της απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό.