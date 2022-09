ΙΕΝΕ: Κρίσιμης σημασίας η αποθήκευση ενέργειας και η διαχείριση ηλεκτρικών δικτύων 

Τις μεγάλες προσδοκίες αλλά και τις προκλήσεις που γεννά η αποθήκευση ενέργειας ανέδειξε το μονοήμερο workshop του ΙΕΝΕ με τίτλο «Αποθήκευση Ενέργειας και Διαχείριση Δικτύου για Μέγιστη Διείσδυση ΑΠΕ» (Electricity Storage and Grid Management for Maximum RES Penetration) που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στις 28 Σεπτεμβρίου.

Στόχος του Workshop ήταν αφενός να επισημανθεί η ανάγκη για προηγμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, που συνεπάγεται η εφαρμογή μεγάλης κλίμακας ΑΠΕ, και αφετέρου να διερευνηθούν οι συναφείς δυνατότητες και προκλήσεις σε μία περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έχει προκαλέσει πραγματική επανάσταση στο χώρο των ΑΠΕ. Στο workshop συμμετείχαν κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και ανώτερα στελέχη της αγοράς.

Μετά το χαιρετισμό που απηύθυνε στους συμμετέχοντες ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας, κ. Κωστής Σταμπολής, οι εργασίες του Workshop ξεκίνησαν με εισαγωγική ομιλία του καθηγ. κ. Αθανάσιου Δαγούμα, Προέδρου της ΡΑΕ. Ο κ. Δαγούμας αναφέρθηκε διεξοδικά στο νέο νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα (ν. 4951/2022) σχετικά με την αδειοδότηση των ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας, καθώς και τις θέσεις της Αρχής σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων, περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με την αδειοδότηση στον χώρο των ΑΠΕ και της αποθήκευσης αλλά και κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο, που ακόμη μένουν να διευθετηθούν ανάμεσα στους ρυθμιστές δικτύων της ΕΕ (π.χ. ο χρόνος του Energy Availability Requirement).

Ακολούθησε η ομιλία του κ. Patrick Clerens, Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποθήκευσης (EASE), με έδρα τις Βρυξέλλες, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο τομέας της αποθήκευσης ενέργειας αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στην ΕΕ, καθώς θεωρείται πλέον ο τέταρτος πυλώνας του ενεργειακού συστήματος μετά την παραγωγή, την διανομή και την κατανάλωση.

Στο πρώτο μέρος του workshop, στη συζήτηση με θέμα την τρέχουσα κατάσταση σε ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας καθώς και τις βοηθητικές υπηρεσίες αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές, ο καθηγ. κ. Παντελής Κάπρος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΝΕ και Διευθυντής του E3 MLab του ΕΜΠ, περιέγραψε αναλυτικά τα πορίσματα πρόσφατης μελέτης του σχετικά με τις προοπτικές της ανάπτυξης των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας με ορίζοντα το 2030 και το 2050. Όπως σημείωσε, ενώ τα αιολικά θα έχουν στασιμότητα ως το 2030, εντούτοις το ίδιο διάστημα μεγάλες είναι οι προοπτικές των φωτοβολταϊκών κάθε τεχνολογίας, που από τα 4,8 GW σήμερα, αναμένεται να φτάσουν τα 15 GW στο τέλος της δεκαετίας στη χώρα μας. Ακολούθησε ομιλία του Δρ. Ιωάννη Καμπούρη, Προέδρου και CEO του Κέντρου Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (Southeast Electricity Network Coordination Center - SEENCC), ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά σε ζητήματα που αφορούν τις ΑΠΕ, την αποθήκευση ενέργειας αλλά και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στη ΝΑ Ευρώπη. Συντονιστής της πρώτης συνεδρίας ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος, Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΙΕΝΕ.

Στη δεύτερη συνεδρία του workshop στην οποία προεδρεύων ήταν ο Βασίλης Ράλλης, συνιδρυτής της EarthIndex, ο Dr.Gregory Smedley και η Professor Keyue Smedley από την ομάδα της εταιρείας One Cycle Control, επικεντρώθηκαν στο Grid Management μέσω Power electronics, πραγματοποιώντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για το τι είναι τα power electronics και πώς χρησιμοποιούνται από εταιρείες-προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και από παραγωγούς ώστε να επιτυγχάνονται ομαλές συνθήκες έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Παράλληλα, επεξηγήθηκε ο ρόλος των power electronics στην βέλτιστη αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μεγιστοποιείται η εκμετάλλευση των ΑΠΕ.

Στην τρίτη συνέδρια την οποία συντόνισε ο Δρ. Τάκης Χαβιαρόπουλος, Ανεξάρτητος Ενεργειακός Σύμβουλος και συμμετείχαν ο κ. Σταύρος Παπακώστας, καθηγητής του ΕΜΠ, και η κα Γιούλα Τσικνάκου, επικεφαλής μηχανικός υδροηλεκτρικών έργων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στα συστήματα αντλησιοταμίευσης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ξεχώρισε η ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των δύο σημαντικών έργων αντλησιοταμίευσης της ΤΕΡΝΑ, στο Αμάρι της Κρήτης (90 MW) και στην Αμφιλοχία (680MW), η αδειοδοτική διαδικασία των οποίων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η κατασκευή τους έχει ήδη προχωρήσει (Αμάρι) ή πρόκειται να ξεκινήσει εντός του 2023 (Αμφιλοχία).

Στις συνεδρίες που ακολούθησαν, εξετάστηκαν θέματα που κάλυψαν τη κατασκευή και εφαρμογές ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), την σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και τις προδιαγραφές μεγάλων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες. Στις άνω συνεδρίες συμμετείχαν με ομιλίες και τοποθετήσεις τους οι: Δρ. Πλάτων Μπαλτάς, Γενικός Διευθυντής της ΕΥΔΙΤΗ ΕΠΕ, Dr. Dimitri Ottaviano, Διευθυντής Engineering and Product Development της Sunlight Group Energy Storage, Ms. Ivana Krstic, Product marketing manager, Grid Operations Management League της Schneider Electric στη Σερβία, Νικόλαος – Αντώνιος Λιβανός, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EMTech SPACE P.C., Prof. Chresten Træholt, Head of Section for Power-to-X and Storage, του Technical University of Denmark, Δρ. Στυλιανός Λουμάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), Αλέξανδρος Αναστάσιος Νταλαγιάννης, Green Deal Initiative leader & System Application Engineer – Microgrid, της Schneider Electric και Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

Η ημερίδα του ΙΕΝΕ ολοκληρώθηκε με μια μεγάλη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας όπου εξετάσθηκε συνολικά η θεματολογία της εκδήλωσης και διατυπώθηκαν ρεαλιστικοί στόχοι για εφαρμογές συστημάτων αποθήκευσης στην ελληνική αγορά.