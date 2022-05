O Έλον Μασκ «παραμένει πρωσηλωμένος» στην εξαγορά, λέει το twitter μετά τη «βουτιά» στη μετοχή του

Ο Έλον Μασκ δηλώνει ότι «παραμένει προσηλωμένος» στην εξαγορά του Twitter, παρά την ανακοίνωση του εκκεντρικού μεγιστάνα ότι η συμφωνία ανεστάλη λόγω των ψευδών λογαριασμών που υπάρχουν στην πλατφόρμα.

Ο Έλον Μασκ (Ellon Musk) είχε φτάσει πολύ κοντά να ολοκληρώσει την εξαγορά του Twitter, έχοντας βρει και τη χρηματοδότηση που χρειάζεται. Όμως, λόγω της έρευνας που γίνεται για τους ψευδείς λογαριασμούς της πλατφόρμας, ο δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε πως «παγώνει» τις συναλλαγές.

Μέχρι να εξακριβωθεί αν οι ψεύτικοι και spam λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν πράγματι λιγότερο από το 5% των χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter δεν «περνάει» στα χέρια του μεγιστάνα.

Δείτε την ανακοίνωση του Έλον Μασκ:

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn