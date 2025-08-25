Deal 15,7 δισ. ευρώ στον καφέ – Στην Keurig Dr Pepper η εταιρεία των L’OR και Jacobs

Η JDE Peet’s ελέγχει περισσότερες από 50 μάρκες καφέ και τσαγιού σε όλο τον κόσμο

Στην εξαγορά της ολλανδικής εταιρείας JDE Peet’s, αντί 15,7 δισ. ευρώ, προχωρά η Keurig Dr Pepper, σε μία προσπάθεια να ενισχύσει την επιχείρηση καφέ της, που δεν πηγαίνει καλά.

Η Keurig Dr Pepper θα καταβάλει 31,85 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, ποσό που αντιστοιχεί σε premium 20% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 22 Αυγούστου.

Οι πωλήσεις καφέ της Keurig Dr Pepper στις ΗΠΑ παρέμειναν σχεδόν σταθερές στο δεύτερο τρίμηνο, με τις υψηλότερες τιμές για τα K-Cups να αντισταθμίζονται από τις χαμηλότερες πωλήσεις τόσο στις κάψουλες όσο και στις καφετιέρες. Η εταιρεία δυσκολεύεται εν μέσω σκληρότερου ανταγωνισμού, μετά τη συμφωνία του 2018 που ένωσε την Keurig, γνωστή για τις κάψουλες καφέ, και την εταιρεία αναψυκτικών Dr Pepper.