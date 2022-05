Elon Musk: Για ποιο λόγο «πάγωσε» προσωρινά την εξαγορά του Twitter

Ο επιχειρηματίας Elon Musk ανακοίνωσε με μία ανάρτησή του στο Twitter ότι η συμφωνία για την εξαγορά του μέσου «παγώνει» τουλάχιστον προσωρινά, μέχρι να εξακριβωθεί αν οι ψεύτικοι και spam λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν πράγματι λιγότερο από το 5% των χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Έλον Μασκ παράλληλα κοινοποίησε άρθρο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, από τις 3 Μαΐου, που μιλούσε για τους ψεύτικους λογαριασμούς στο Twitter.

Το Tweet του Έλον Μασκ για την αναστολή: «Η συμφωνία του Twitter αναστέλλεται προσωρινά καθώς εκκρεμούν λεπτομέρειες που στηρίζουν τον υπολογισμό ότι οι λογαριασμοί spam/fake πράγματι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των χρηστών του».

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn