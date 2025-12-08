Εξάρχου στο Bloomberg: Σε αναζήτηση περισσότερου LNG από τις ΗΠΑ

Η αναζήτηση νέων συμφωνιών έρχεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει να γίνει κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου

Η κοινοπραξία του Ομίλου Aktor με την ελληνική κρατική εταιρεία παροχής φυσικού αερίου Depa Commercial SA επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετες προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

Οπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αλέξανδρος Εξαρχού, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor, μετά από μια συμφωνία που συνήφθη τον Νοέμβριο με την Venture Global Inc. για την εισαγωγή του καυσίμου στην Ελλάδα με σκοπό την εξαγωγή του σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία, η Atlantic See LNG Trade SA αναζητά περαιτέρω προμηθευτές, Η συμφωνία με την Venture Global καλύπτει την περίοδο 2030-2050, αλλά οι πωλήσεις στην Ουκρανία και τη Ρουμανία αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026.

«Θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, αλλά επίσης για την περίοδο 2026-2030 θα χρειαστούμε τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις προμηθευτές», δήλωσε ο κ. Εξάρχου, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της Atlantic.

Όπως σχολιάζει το Bloomberg, η αναζήτηση νέων συμφωνιών έρχεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει να γίνει κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου για την περιοχή και η Ευρώπη εργάζεται για την πλήρη απαγόρευση των ρωσικών προμηθειών. Η Ουκρανία επίσης αγωνίζεται να εξασφαλίσει ενέργεια για το χειμώνα, μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που κατέστρεψαν περισσότερο από το ήμισυ της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.