Ικτίνος: Προσύμφωνο με την CBE Capital για το έργο της Σητείας – Τι προβλέπει

Τη σύναψη δεσμευτικού προσυμφώνου διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με την CBE CAPITAL, ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο, αναφορικά με την έκταση που βρίσκεται στον Όρμο Σητείας στην Κρήτη, το οποίο ανήκει στην θυγατρική της Ικτίνος, Ικτίνος Τεχνική & Τουριστική, ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Βάσει της συμφωνίας, η CBE θα αναδιαμορφώσει το υφιστάμενο αναπτυξιακό πλάνο για την Ιδιοκτησία της Ικτίνος, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, με διεθνώς αναγνωρισμένο brand πολυτελείας ή υπερπολυτελείας, καθώς και επώνυμων κατοικιών και μαρίνας από ενδιαφερόμενους τρίτους επενδυτές. Η ολοκλήρωση της αναδιαμόρφωσης του έργου έχει οριστεί σε 18 μήνες, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Μέσω της συμφωνίας, το έργο θα καταστεί περισσότερο ελκυστικό για τρίτους επενδυτές, τους οποίους θα αναζητήσει η CBE υπό την ιδιότητά της ως μελλοντικού γενικού εταίρου, ενσωματώνοντας την προστιθέμενη αξία της CBE, με σκοπό τη μελλοντική του πώληση με σημαντική απόδοση. Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει δικαίωμα προαιρέσεως (put option) υπέρ της Ικτίνος για τη μεταβίβαση του έργου στην CBE, εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο κατώτατο όριο απόδοσης ίσο με τη λογιστική αξία του έργου, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαιρέσεως.

Αναλυτική οριστική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, οπότε και η Ικτίνος θα ενημερώσει σχετικώς το επενδυτικό κοινό.

Η CBE εξειδικεύεται σε επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχείων και επωνύμων κατοικιών και διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ελλάδας, όπου συμμετέχει ως συν-επενδυτής στο υπό ανάπτυξη έργο Six Senses Porto Heli.

Το Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και η Δικηγορική Εταιρία Δρυλλεράκης ενήργησαν, αντιστοίχως, ως Χρηματοοικονομικός και Νομικός Σύμβουλος της Ικτίνος στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ η Δικηγορική Εταιρία KG παρείχε τις υπηρεσίες της ως νομικός σύμβουλος της CBE στην Ελλάδα.

Τι σημαίνει για την Ικτίνος η συμφωνία

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε, μέσω της συμφωνίας που γνωστοποιήθηκε με την σχετική ανακοίνωση στο ΧΑ, επιβεβαιώνει, ότι έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο ανάπτυξης το οποίο περνά από την αξιοποίηση ενός πολύ σημαντικού περιουσιακού στοιχείου, με τελικό στόχο την πώλησή του, και μέσω αυτής την ενίσχυση της μητρικής σε χρηματοοικονομικό επίπεδο.

Το project το οποίο ανήκει στη θυγατρική της Ικτίνος, ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο προς αξιοποίηση, το οποίο η διοίκηση της ΙΚΤΙΝΟΣ έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην πώληση του.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ έχει ισχυροποιήσει ιδιαίτερα τη θέση της ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες μαρμάρου στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και το 95% των εσόδων της να προέρχεται από εξαγωγές.

Η έμφαση στην αγορά του μαρμάρου, τόσο εντός της χώρας όσο και στις αγορές του εξωτερικού αποτελεί προτεραιότητα και κύριο άξονα ανάπτυξης.

Υπό αυτή την έννοια η πώληση της έκτασης της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ θεωρείτο επιβεβλημένη καθώς βρίσκεται εκτός περιμέτρου της κύριας δραστηριότητας της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας παράλληλα, θα σημάνει αυξημένη ρευστότητα και θα συνδράμει στην ισχυροποίηση του ισολογισμού της εισηγμένης.

Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 18 μηνών και διασφαλίζει κατ’ ελάχιστον την είσπραξη τιμήματος ίση με την λογιστική αξία του ακινήτου βάσει δικαιώματος προαιρέσεως (put option), ακόμη και αν δεν έχει προκύψει τρίτος επενδυτής.

Ποια είναι η ταυτότητα της έκτασης

Η έκταση βρίσκεται στη Σητεία, στη βορειοανατολική Κρήτη και στον Όρμο Φανερωμένης, στις βόρειες ακτές του Ν. Λασιθίου, σε απόσταση περίπου 8 χλμ. από την πόλη της Σητείας και 8 χλμ. από το αεροδρόμιό της και εκτείνεται σε2.690 στρέμματα .

Ο αρχικός σχεδιασμός που αφορά στη δημιουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, μαρίνας, τουριστικών κατοικιών και γηπέδου γκολφ είναι ώριμος αδειοδοτικά και πολεοδομικά και το έργο επρόκειτο να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις.

Μετά την «Συμφωνία AMA» με την εταιρία CBE CAPITAL Ltd. («CBE») αναμένεται η αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου αναπτυξιακού πλάνου, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, με διεθνώς αναγνωρισμένο brand πολυτελείας ή υπερπολυτελείας, καθώς και επώνυμων κατοικιών αλλά και η δημιουργία και λειτουργία μαρίνας.