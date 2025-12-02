Alpha Finance: Οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ συνεχίζουν την ανοδική πορεία – Υψηλότερες τιμές-στόχοι

Ένα από τα βασικά σημεία της έκθεσης είναι η έναρξη μιας αλλαγής στην αποτίμηση του κλάδου

Η νέα κλαδική έκθεση της Alpha Finance καταγράφει την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής αγοράς ακινήτων, αναδεικνύοντας τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, την αυξανόμενη επενδυτική διάθεση και τις διατηρούμενες ελλείψεις προσφοράς ακινήτων που συνεχίζουν να στηρίζουν τη θετική δυναμική. Με την οικονομική δραστηριότητα να παραμένει ανθεκτική, τον τουρισμό να κινείται σε ισχυρά επίπεδα και τις αστικές αναπλάσεις να εξελίσσονται, η αγορά εκτιμάται ότι θα διατηρήσει την ανοδική της τροχιά.

Η έκθεση εξετάζει τις τέσσερις ΑΕΕΑΠ υπό κάλυψη από την Alpha Finance — BriQ Properties, Premia Properties, Trade Estates και Noval Property — όλες εκ των οποίων πέτυχαν σημαντική διεύρυνση χαρτοφυλακίου και βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις τον τελευταίο χρόνο. Με την προσφορά υψηλής ποιότητας επαγγελματικών ακινήτων να παραμένει διαρθρωτικά περιορισμένη, οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ βρίσκονται σε ισχυρή θέση για να απορροφήσουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση και να ενισχύσουν την παρουσία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ένα από τα βασικά σημεία της έκθεσης είναι η έναρξη μιας αλλαγής στην αποτίμηση του κλάδου. Οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ διαπραγματεύονταν παραδοσιακά με μεγάλες εκπτώσεις έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV), όμως η έκπτωση της BriQ έχει πλέον περιοριστεί από 37% σε περίπου 17%, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική ανατιμολόγηση στον κλάδο. Οι Premia, Trade Estates και Noval συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με εκπτώσεις 30– 40% — επίπεδα που, σύμφωνα με την Alpha Finance, προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανόδου καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη βελτιώνονται.

Η Alpha Finance αναβαθμίζει τις οικονομικές της εκτιμήσεις, προβλέποντας πλέον περίπου 6% υψηλότερο Adj.EBITDA σε ορίζοντα τριετίας για το σύνολο των εταιρειών. Η εταιρεία διατηρεί τις συστάσεις Buy για όλες τις ΑΕΕΑΠ και ανεβάζει τις τιμές-στόχους σε: Trade Estates €2,73, Premia Properties €2,05, Noval Property €3,62 και BriQ Properties €3,46. Η Trade Estates αναδεικνύεται πλέον ως η κορυφαία επιλογή της Alpha Finance, χάρη στον συνδυασμό υψηλότερου περιθωρίου ανόδου και ελκυστικής μερισματικής απόδοσης.