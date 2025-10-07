Κώστας Νεμπής: Μετατρέπουμε τον ΟΤΕ σε μια AI native εταιρεία

Για το πώς η COSMOTE TELEKOM αγκαλιάζει το ΑΙ και αναλαμβάνει να αναδείξει τη θετική του δυναμική για τους πελάτες της, την κοινωνία και τη χώρα, μίλησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, στο πλαίσιο παρουσίασης του Magenta AI, της πλατφόρμας μέσα από την οποία δίνεται για πρώτη φορά εύκολη, ασφαλής και δωρεάν πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΤΕ, η αξιοποίηση του AI δεν είναι κάτι καινούριο για την εταιρεία. Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει εδώ και πολλά χρόνια στον τομέα αυτό, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για την υλοποίηση του οράματός του, να εξελιχθεί στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη, οδηγώντας παράλληλα και την Ελλάδα προς στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη.

«Μετατρέπουμε σταδιακά τον ΟΤΕ σε μια digital first και, γιατί όχι, μια AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε λειτουργία μας. Παράλληλα, φέρνουμε τη δύναμη του ΑΙ στα χέρια όλων των πελατών μας και όχι μόνο, μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων», τόνισε ο κ. Νεμπής.

Με σύμμαχο τον Όμιλο TELEKOM

Στην προσπάθειά της να φέρει το ΑΙ στα χέρια όλων, η εταιρεία διαθέτει ένα πολύ ισχυρό όπλο στη φαρέτρα της, που δεν είναι άλλο από την TELEKOM και τις διεθνείς της συνεργασίες. Μία από αυτές είναι και με τον ανερχόμενο παγκόσμιο γίγαντα, Perplexity, που αποτελεί μία από τις κορυφαίες ΑΙ μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως. Έχοντας ενσωματωμένο το Perplexity, το Magenta AI παρέχει άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις αντλώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από όλο το διαδίκτυο και παραθέτοντας τις πηγές.

Στο Magenta AI είναι ενσωματωμένο και το PicsArt, ακόμα ένα εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο επεξεργάζεται ταχύτατα φωτογραφίες και εικόνες.

Η εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης στα χέρια όλων εύκολα και δωρεάν

Απλό και εύκολο στη χρήση, το Magenta AI διατίθεται δωρεάν μέσα από τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT'S UP, στα οποία είναι ήδη ενσωματωμένο το Magenta AI στην αρχική σελίδα. Η COSMOTE TELEKOM φέρνει την εμπειρία της Τεχνητής Νοημοσύνης στα χέρια όλων και μέσα από τις AI συσκευές Τ Phone 3, Τ Phone 3 Pro και Τ Tablet 2, υψηλής ποιότητας, προσιτές συσκευές που διαθέτει αποκλειστικά στην αγορά. Με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε στο πλάι με το Magenta AI button, είτε στην αρχική οθόνη των Τ Phone και Τ Tablet, οι συσκευές μετατρέπονται σε ΑΙ βοηθό που με τη βοήθεια του Perplexity εκτελεί πλήθος καθημερινών εργασιών, με φωνητικές ή γραπτές εντολές. Μπορεί, επίσης, να συνδεθεί αυτόματα με άλλα apps προκειμένου να σε καθοδηγήσει άμεσα και με ακρίβεια στον προορισμό σου, να μεταφράσει κείμενα σε πραγματικό χρόνο, να κλείσει ταξί, να γράφει e-mail κ.λπ.

«Στην COSMOTE TELEKOM πιστεύουμε ότι η δύναμη του ΑΙ πρέπει να ανήκει σε όλους. Κι εμείς, ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στη χώρα, θέλουμε να έχουμε κεντρικό ρόλο σε αυτό. Με το Magenta AI, οι πελάτες μας μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες του ΑΙ μέσα από ένα γνώριμο γι' αυτούς περιβάλλον, τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT'S UP, αλλά και μέσα από τις ΑΙ συσκευές T Phone και T Tablet. Είναι μία ακόμη πρωτοβουλία με την οποία κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας να συνδέουμε τον κόσμο των πελατών μας», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.