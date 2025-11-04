Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Επιμένει στο κλεισιμο καταστημάτων

Την παραίτηση του υπέβαλε ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας έπειτα και από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το σχέδιο για «λουκέτο» σε 204 καταστήματα.

Στην επιστολή που απέστειλε ο κ. Σκλήκας προς τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, αναφέρει μεταξύ άλλων πως παραιτείται καθώς, ο «διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής», ειδικά μετά τις «πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές -και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους».

Πάντως ο κ. Σκλήκας επιμένει πως παρά τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν το βασικό πρόβλημα παραμένει για τα ΕΛΤΑ. "Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους"

Η επιστολή

Προς Τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Κοινοποίηση Τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Υπερταμείο

Θέμα: Υποβολή παραίτησης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας.

Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί. Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ — ήταν το ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών.

Με τιμή,

Γρηγόρης Σκλήκας

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις από βουλευτές της ΝΔ

«Γαλάζιοι» βουλευτές ζήτησαν πολλές φορές σε έντονο ύφος, να γίνει άρση της απόφασης ή ακόμα και να υπάρξει παραίτηση του κ. Σκλήκα. «Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση, όχι μασάζ», είπε ο βουλευτής Β΄ Πειραιώς Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Συμφωνώ με τον Μαρκόπουλο. Πάρτε το πίσω», υπογράμμισε ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης. Σε πολύ σκληρό ύφος ήταν και ο βουλευτής Θόδωρος Καραόγλου, λέγοντας «με εσάς ισχύει το ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες», με τη Φωτεινή Αραμπατζή να επικρίνει πως «κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε ελάχιστη ενσυναίσθηση».

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί δύο διαφορετικά δεδομένα. Από τη μια την αντίδραση στην περιφέρεια, καθώς πάει να διαμορφωθεί ένα κλίμα ότι η κυβέρνηση την «εγκαταλείπει» και από την άλλη πρέπει να υπερασπιστεί μια αναγκαία μεταρρύθμιση εξυγίανσης ενός οργανισμού που αν δεν αλλάξει, νομοτελειακά θα κλείσει.

Τα δύο παραπάνω στοιχεία περιέγραψε χθες ο Παύλος Μαρινάκης, εστιάζοντας στη διαχείριση που έκανε η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά ο χειρισμός ήταν άστοχος από τα ΕΛΤΑ» δημιουργώντας ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες, προσθέτοντας ότι «αν είχε προηγηθεί ο διάλογος οι ανησυχίες θα ήταν έως και ανύπαρκτες». Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως βούληση της κυβέρνησης είναι «κανένας πολίτης να μη μείνει χωρίς εξυπηρέτηση», τονίζοντας, δε, την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης καθώς «το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνονται στο σπίτι, δηλαδή έχουμε τα ΕΛΤΑ κατ’ οίκον».