Loulis Food Ingredients: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών – Ανώτατη τιμή τα 6 ευρώ

Την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Loulis Food Ingredients, για ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι στις 31.10.2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21.05.2025.

Το ως άνω Πρόγραμμα, προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς ιδίων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε ποσοστό έως 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι συνολικά μέχρι 1.712.028 μετοχές, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Οι συναλλαγές, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, μεταξύ δύο ευρώ (2€) (κατώτατη τιμή) έως έξι ευρώ (6€) (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ’ ανώτατο 24 μήνες από την ημέρα απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 21.05.2027.