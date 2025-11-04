Πράσινο φως από την Επ. Ανταγωνισμού για την εξαγορά της Ευρωκλινική από την Generali Hellas

Στις 03 Νοεμβρίου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνεδρίασή της σε Τμήμα, έλαβε την υπ’ αριθ. 892/2025 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

Η συναλλαγή – Τι εκτιμά η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η συγκέντρωση αφορά τις σχετικές αγορές υπηρεσιών των ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας – διαγνωστικών κέντρων, όπου παρουσιάζονται κάθετες σχέσεις στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που μετέχουν στην συναλλαγή.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, έκρινε ότι η συναλλαγή παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011 δεν μεταβάλλει τις ανταγωνιστικές συνθήκες. Συνεπώς η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025 η Akkadia Holdings ανακοίνωσε την πώληση της Ευρωκλινικής στη Generali Hellas.

Ειδικότερα, υπεγράφη συμφωνία με την οποία πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της στον Όμιλο Ευρωκλινική στην Generali Hellas.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε τότε, η συναλλαγή αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας επιτυχημένης στρατηγικής διαδρομής, κατά την οποία η Ευρωκλινική αναπτύχθηκε, ενδυναμώθηκε και επανατοποθετήθηκε ως ηγετική δύναμη στον χώρο της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα.

Ο κ. Νικόλας Πλακόπητας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ευρωκλινικής είχε δηλώσει τότε: «Πριν από 5 χρόνια οι περισσότεροι επενδυτές του fund της Global Finance που κατείχε την Ευρωκλινική, ένωσαν τις δυνάμεις τους μαζί με το management team της Ευρωκλινικής και προχώρησαν σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα. Σήμερα, η Ευρωκλινική αφού κατάφερε να αναπτυχθεί, να σταθεροποιηθεί και να επανατοποθετηθεί ως πρωταγωνιστής στον χώρο της Υγείας κλείνει αυτόν τον κύκλο με επιτυχία. Η συμφωνία με τη Generali αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της πορείας και πιστεύουμε ότι θα δώσει περαιτέρω ώθηση στον Όμιλο, διατηρώντας τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα και τη δέσμευσή του προς όλους τους συνεργάτες – ιατρούς, ασφαλιστικούς οργανισμούς και προσωπικό. Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν, βοήθησαν και στήριξαν μέχρι σήμερα».