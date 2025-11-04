Π. Μαρινάκης: Η παραίτηση Σκλήκα δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση – Τα ΕΛΤΑ εκσυγχρονίζονται

Την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι «η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η προσφορά του ίδιου και όλης της ομάδας η οποία τρέχει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία».

Νωρίτερα, ο κ. Σκλήκας, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ειδικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού το οποίο προέβλεπε κλείσιμο 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ότι «σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να θεωρηθεί ότι σβήνεται έτσι απλά η πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Η παραίτηση δε συνεπάγεται υπαναχώρηση. Είναι αποτέλεσμα όλων όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες».

«Το σχέδιο αναδιάρθρωσης επελέγη από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ. Υπάρχουν δύο σημαντικές ημερομηνίες. Το 2013 απελευθερώθηκε η συγκεκριμένη δραστηριότητα και πλέον το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική, αυτό πλέον δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «τα ΕΛΤΑ από το 2018 έφυγαν με απόφαση ΣΥΡΙΖΑ από τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης και πήγαν στο Υπερταμείο. Άρα, όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ, οι οποίες θα εφαρμοστούν. Τι έκανε, ωστόσο, λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Ότι έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο, δε γίνεται να ανακοινώνεις εν μία νυκτί ότι κλείνεις 204 καταστήματα. Έπρεπε να προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση των πολιτών».

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι «κυβέρνηση δεσμεύεται ότι κανείς πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας. Θα εξηγηθεί στους βουλευτές και τους πολίτες ότι τα ΕΛΤΑ πάνε στο σπίτι των πολιτών, αλλά και ότι εκεί, όπου υπάρχει ανάγκη πρέπει κατόπιν διαλόγου με την κοινωνία να βρεθούν τα σημεία εξυπηρέτησης. Η τάση γέρνει προς την κατ’ οίκον παράδοση και εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι των ΕΛΤΑ».

«Έχουν ήδη κλείσει κάποια καταστήματα και η ενημέρωση που έχω από το ΕΛΤΑ είναι ότι αυτή η απόφαση δε θα αλλάξει. Εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, αυτή η αναγκαία απόφαση με διάλογο και τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης», συμπλήρωσε.

«Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, αλλά εκσυγχρονίζονται. Πάνε σπίτι των ανθρώπων, και όπου υπάρχει πρόβλημα θα γίνει διάλογος με την κοινωνία για να μην μείνει κανένας ακάλυπτος», συμπλήρωσε.

Επίσης, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «άλλο η παραίτηση και άλλο η μεταρρύθμιση, η τελευταία θα υλοποιηθεί». Το αντικείμενο της διαβούλευσης θα είναι τι μπορεί να γίνει τοπικά, όπου παρατηρηθεί κενό. «Στόχος είναι να μην ρίχνονται τα λεφτά των φορολογουμένων σε ένα βαρέλι δίχως πάτο», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.