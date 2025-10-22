Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την Aktor - Εως 10% του μετοχικού κεφαλαίου

Την αγορά ιδίων μετοχών για ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε η Aktor, για διάστημα 24 μηνών από τη λήψη της απόφασης, δηλαδή μέχρι τις 9 Ιουλίου 2027.

Οι τιμές αγοράς των μετοχών θα κυμαίνονται από 0,3 έως 10 ευρώ ανά μετοχή.

H ανακοίνωση της Aktor

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 09.07.2025, αποφάσισε την κατ’ άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 30.000 ίδιες μετοχές και εφόσον διακρατούνται), για χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι τις 09.07.2027, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε εκ του Νόμου επιτρεπόμενη χρήση και χορήγησε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων.