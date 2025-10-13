Jan Karas (ΟΠΑΠ): H συμφωνία με την Allwyn ανοίγει το δρόμο για παγκόσμια επέκταση

Μια νέα σελίδα ανοίγει για τον ΟΠΑΠ και την Allwyn, καθώς η επικείμενη συνένωσή τους σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός διεθνούς, ισχυρού ομίλου, με ηγετική παρουσία στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης για αναλυτές και επενδυτές, η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική συναλλαγή, αλλά ένα στρατηγικό βήμα που "επαναπροσδιορίζει το μέλλον της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών".

Ο συνδυασμός της ισχυρής εγχώριας παρουσίας της ΟΠΑΠ με τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία της Allwyn δημιουργεί, σύμφωνα με τον ίδιο, "έναν παγκόσμιο πρωταγωνιστή, ικανό να ηγηθεί της αγοράς. "Η ΟΠΑΠ έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία και μια ιστορία επιτυχιών στο χρηματιστήριο, με σταθερές αποδόσεις για τους μετόχους της", σημείωσε ο Karas, προσθέτοντας πως η Allwyn "φέρνει ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο διεθνών δραστηριοτήτων, ισχυρών συνεργασιών και τεχνολογικής καινοτομίας".

"Δεν πρόκειται μόνο για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου οργανισμού, αλλά για τη διαμόρφωση ενός πιο ισχυρού, πιο καινοτόμου και πιο ανθεκτικού ομίλου", υπογράμμισε ο ίδιος.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο CEO Robert Chvátal τόνισε ότι η ενοποίηση θα επιτρέψει στον νέο όμιλο να «συνδυάσει τα ισχυρά brands, την τεχνογνωσία και την ψηφιακή δυναμική» των δύο πλευρών, με τον ΟΠΑΠ να διατηρεί τον ρόλο του πυρήνα για Ελλάδα και Κύπρο. «Το brand ΟΠΑΠ είναι ένα εθνικό κεφάλαιο που δεν πρόκειται να χαθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας έμμεσα στις ανησυχίες για rebranding. Ο πρόεδρος του ομίλου Karel Komárek στο powerpoint της παρουσίασης του ομίλου επισημαίνει «μια φυσική εξέλιξη σε έναν κλάδο που συγκεντρώνεται ραγδαία», σημειώνοντας πως το μέλλον του gaming «ανήκει σε μεγάλες, διεθνείς, ψηφιακές πλατφόρμες».

Σύμφωνα με τον CFO Kenneth Morton, η νέα εταιρεία θα διατηρήσει «σταθερή μερισματική πολιτική με ελάχιστο μέρισμα €1 ανά μετοχή και δυνατότητα ειδικών διανομών ή buybacks», ενώ στόχος είναι καθαρός δανεισμός κοντά σε 2,5 φορές EBITDA. Ο ίδιος επανέλαβε ότι η συναλλαγή θα είναι διψήφια κερδοφόρα (EPS accretive) ήδη από το πρώτο έτος ολοκλήρωσης, με ιδιαίτερη ενίσχυση από τη συμβολή της PrizePicks και της Novibet, εφόσον ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις εντός του 2026. Η μετοχή θα διατηρήσει την κύρια εισαγωγή της στο Χ.Α., ενώ η Allwyn σχεδιάζει δευτερεύουσα εισαγωγή σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη.

Η διοίκηση της εταιρείας επανέλαβε τη δέσμευσή της στη μερισματική πολιτική, επιβεβαιώνοντας την ελάχιστη διανομή ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή. Για τη χρήση του 2025, η συνολική διανομή προς τους μετόχους θα ανέλθει σε 1,30 ευρώ.

Η νέα εταιρεία θα έχει συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία 16 δισ. ευρώ. Όπως ανακοινώθηκε το πρωί ο ενοποιημένος όμιλος θα διατηρήσει την κύρια εισαγωγή του (primary listing) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα επιδιώξει και δευτερεύουσα εισαγωγή (secondary listing) είτε στο Λονδίνο είτε στη Νέα Υόρκη.

Η νέα εταιρεία θα φέρει το όνομα Allwyn και θα μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία, όπου βρίσκεται ήδη η διεθνής έδρα του ομίλου. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Allwyn — που ήδη ελέγχει το 51,8% της ΟΠΑΠ — θα κατέχει το 78,5% της νέας οντότητας, με τους μετόχους μειοψηφίας του ΟΠΑΠ να διατηρούν το υπόλοιπο 21,5%.

Η συναλλαγή, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της μεταβίβασης των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ σε ελληνικές θυγατρικές. Θα ακολουθήσει η μεταφορά της καταστατικής έδρας στο Λουξεμβούργο, πριν η ενοποιημένη εταιρεία εγκατασταθεί οριστικά στην Ελβετία.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τοποθετείται χρονικά εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων από μετόχους και ρυθμιστικές αρχές. Παράλληλα, προβλέπεται δικαίωμα εξόδου για τους μετόχους που διαφωνούν, στα 19,04 ευρώ ανά μετοχή, εφόσον αποχωρήσει λιγότερο από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου.Η νέα Allwyn θα αποφέρει καθαρά έσοδα ύψους 5,2 δισ. ευρώ και pro forma EBITDA ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Περίπου το 55% των καθαρών εσόδων από τυχερά παιχνίδια θα προέλθει από το διαδίκτυο.