Pantelakis Securities: Πώς σκιαγραφεί το deal ΟΠΑΠ -Allwyn - Mετασχηματισμός της μετοχής

Για συγχώνευση που αλλάζει τον χαρακτήρα της μετοχής του ΟΠΑΠ κάνει λόγο η Pantelakis Securities, αναφερόμενη στο deal μαμούθ με την Allwyn.

Όπως αναφέρει -μεταξύ άλλων- η χρηματιστηριακή εταιρεία, η συμφωνία σηματοδοτεί τη μετάβαση του ΟΠΑΠ από μια αμυντική, υψηλής απόδοσης μετοχή σε έναν πιο δυναμικό, διεθνοποιημένο και τεχνολογικά προσανατολισμένο όμιλο, με αυξημένη μόχλευση αλλά και μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Παράλληλα, η Pantelakis διατηρεί την τιμή στόχο των 21 ευρώ και τη σύσταση neutral, που είχε δώσει στο report της 9ης Οκτωβρίου.

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ και η μητρική της Allwyn (με ποσοστό 51,8%) ανακοίνωσαν σχέδιο συγχώνευσης μέσω ανταλλαγής μετοχών, που αποτιμά τον νέο όμιλο σε περίπου 17 δισ. ευρώ (με βάση τις τρέχουσες τιμές), δημιουργώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία ψυχαγωγίας τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο.

Η συνένωση θα ενισχύσει σημαντικά το μέγεθος και τη διαφοροποίηση του ομίλου, με παρουσία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και άλλες διεθνείς αγορές, και με ισχυρή έμφαση στα online παιχνίδια (55% των εσόδων) και στην εσωτερική τεχνολογία και περιεχόμενο.

Τα οικονομικά μεγέθη και η αποτίμηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπό ολοκλήρωση εξαγορές του 51% της Novibet και του 62,3% της PrizePicks (ηγέτης στα fantasy sports στις ΗΠΑ), ο νέος όμιλος θα εμφανίζει έσοδα 5,2 δισ. ευρώ και EBITDA 1,9 δισ. ευρώ, έναντι 1,7 δισ. ευρώ και 0,9 δισ. ευρώ του αυτόνομου ΟΠΑΠ.

Ωστόσο, εξηγεί η Pantelakis, η μόχλευση θα αυξηθεί σημαντικά, με καθαρό δανεισμό 5,1 δισ. ευρώ (2,7x EBITDA) έναντι 0,2 δισ. ευρώ (0,2x) σήμερα.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Allwyn (εκτός ΟΠΑΠ) αποτιμώνται σε 8,97 δισ. ευρώ σε όρους μετοχικής αξίας. Συνυπολογίζοντας τον καθαρό δανεισμό ύψους 5 δισ. ευρώ, η αποτίμηση φθάνει το 13,3x στον δείκτη EV/EBITDA, έναντι περίπου 9x του ΟΠΑΠ. Η νέα οντότητα, με κεφαλαιοποίηση περί τα 17 δισ. ευρώ, αποτιμάται σε 11,6x στα pro forma EBITDA.

Πέραν του ήδη ανακοινωθέντος ενδιάμεσου μερίσματος 0,5 ευρώ ανά μετοχή (πληρώνεται τον Νοέμβριο), η νέα εταιρεία θα καταβάλει έκτακτο μέρισμα 0,8 ευρώ ανά μετοχή το 2026 και έχει δεσμευτεί σε ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή από τη χρήση 2026 και μετά.

Η διαδικασία συγχώνευσης και το χρονοδιάγραμμα

Η ολοκλήρωση αναμένεται έως τα μέσα του 2026, με προϋποθέσεις τις ρυθμιστικές εγκρίσεις, την έγκριση από τους μετόχους του ΟΠΑΠ (με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 2/3), καθώς και τη μη ενεργοποίηση του δικαιώματος εξόδου για πάνω από 5% των μετόχων (δικαίωμα αποεπένδυσης στα 19,04 ευρώ ανά μετοχή).

Ο νέος όμιλος θα μεταφέρει την έδρα του στην Ελβετία, θα μετονομαστεί σε «Allwyn» και θα παραμείνει εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιδιώκοντας παράλληλα δεύτερη εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη.

Η συμφωνία εισάγει διπλή μετοχική δομή, με την Allwyn (95,7% KKCG του Κάρελ Κόμαρεκ και 4,3% της J&T Arch) να λαμβάνει 438 εκατ. νέες κοινές μετοχές και προτιμητέες μετοχές αξίας 161 εκατ. ευρώ, με κουπόνι περίπου 5% και αυξημένα δικαιώματα ψήφου.

Μετά τη συναλλαγή, η Allwyn θα κατέχει οικονομική συμμετοχή 78,5% και θα ελέγχει 87% των δικαιωμάτων ψήφου.

Ο μετασχηματισμός της μετοχής

Σύμφωνα με την Pantelakis, η συμφωνία αλλάζει ριζικά τον επενδυτικό χαρακτήρα της μετοχής του ΟΠΑΠ, η οποία περνά από ένα αμυντικό, υψηλής μερισματικής απόδοσης προφίλ σε ένα επενδυτικό αφήγημα υψηλής ανάπτυξης αλλά και μεγαλύτερου ρίσκου, με στόχο τη μακροπρόθεσμη μόχλευση 2,5x.

Η κίνηση εξαλείφει τη βασική αδυναμία του ΟΠΑΠ (γεωγραφικός περιορισμός σε Ελλάδα-Κύπρο) και μειώνει το λεγόμενο «cliff effect» μετά το 2030, όταν λήγει το φορολογικό προνόμιο για τα επίγεια παίγνια.

Για την Allwyn, το deal προσφέρει σημαντική πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές μετά από αποτυχημένες απόπειρες δημόσιας εγγραφής στο παρελθόν, επιτρέποντάς της να αντλήσει κεφάλαια για περαιτέρω ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο μέσω της διπλής μετοχικής δομής.

Συνολικά, η νέα Allwyn στοχεύει να ηγηθεί του μετασχηματισμού της παγκόσμιας αγοράς τυχερών παιγνίων, αξιοποιώντας κλίμακα, διαφοροποίηση και τεχνολογική υπεροχή, καταλήγει η Pantelakis.