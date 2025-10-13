Eurobank Equities: Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ – Τι φέρνει το deal με την Allwyn

Τις πρώτες εντυπώσεις από τη συμφωνία μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn αποτυπώνει η Eurobank Equities με νέα της έκθεση, κάνοντας λόγο για «μία νέα εποχή» και για μετάβαση «από την υψηλή απόδοση στη δυναμική ανάπτυξη» (from yield to growth). Παράλληλα, διατηρεί την τιμή στόχο στα 19,3 ευρώ ανά μετοχή και τη σύσταση «hold» (διακράτηση).

Τι προβλέπει το deal με την Allwyn

Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ συμφώνησαν να συγχωνευθούν μέσω ανταλλαγής μετοχών, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο λοταριών και τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, με συνολική κεφαλαιοποίηση 16 δισ. ευρώ. Η νέα οντότητα θα διατηρήσει την κύρια καταχώρηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα επιδιώξει δευτερεύουσα καταχώρηση (secondary listing) στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση του deal.

Το νέο εταιρικό σχήμα θα μετονομαστεί σε Allwyn και θα «μετοικίσει» στην Ελβετία, όπου βρίσκεται η παγκόσμια έδρα της Allwyn. Η Allwyn, που ήδη κατέχει το 51,8% του ΟΠΑΠ, θα ελέγχει το 78,5% του συγχωνευμένου ομίλου, αφήνοντας στους μειοψηφικούς μετόχους του ΟΠΑΠ το 21,5%. Η συναλλαγή, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα ΔΣ των δύο εταιρειών, θα υλοποιηθεί μέσω μεταφοράς των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ σε ελληνικές θυγατρικές, ακολουθούμενης από διασυνοριακή μετατροπή στο Λουξεμβούργο και τελική μεταφορά στην Ελβετία.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό την έγκριση των μετόχων και των ρυθμιστικών αρχών. Οι διαφωνούντες μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα εξόδου με τιμή 19,04 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το deal εξαρτάται από την αποχώρηση λιγότερο του 5% των μετόχων.

Στόχος η ενεργοποίηση (unlocking) σε παγκόσμια κλίμακα

Η συγχώνευση μετασχηματίζει τον στρατηγικό ορίζοντα το ΟΠΑΠ. Η νέα Allwyn θα παράγει καθαρά έσοδα 5,2 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 1,9 δισ. ευρώ, καλύπτοντας 7 αγορές λοταριών και ταχέως αναπτυσσόμενα ψηφιακά κανάλια, όπως η Betano, η Novibet και η PrizePicks (με την ολοκλήρωση της συναλλαγής).

Περίπου το 55% των καθαρών εσόδων από το gaming θα προέρχεται από online δραστηριότητες, δίνοντας σαφή έκθεση στην τάση παγκόσμιας ψηφιοποίησης. Παράλληλα, οι μειοψηφικοί μέτοχοι αποκτούν πρόσβαση σε μία επιχειρηματική οντότητα υψηλής ανάπτυξης και διαφοροποιημένη γεωγραφικά, καθώς η προσωρινή ωφέλεια από την προπληρωμή GGR -Gross Gaming Revenue, ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια- στην Ελλάδα (περίπου 235 εκατ. ευρώ EBITDA ανά έτος) αναμένεται να λήξει μετά το 2030.

Η συμφωνία σε αριθμούς

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, η συνολική αξία της συγχωνευμένης οντότητας ανέρχεται σε 16,2 δισ. ευρώ, με την μειοψηφική συμμετοχή του ΟΠΑΠ στο 21,5%. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της Allwyn αποτιμάται σε λίγο πάνω από 13x επί του δείκτη EV/EBITDA, μια λογική τιμή δεδομένου του παγκόσμιου βεληνεκούς και των προοπτικών ανάπτυξης. Η συναλλαγή δεν φαίνεται να υπερτιμά καμία πλευρά, αλλά συνδυάζει μια «δίκαιη» αποτίμηση και για τις δύο εταιρείες.

Οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα λάβουν, εκτός από το ήδη ανακοινωθέν ενδιάμεσο μέρισμα (0,5 ευρώ ανά μετοχή τον Νοέμβριο), και 0,8 ευρώ ανά μετοχή ως υπόλοιπο μέρισμα για τη χρήση 2025. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η διοίκηση δεσμεύεται για ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή από το 2026, σύμφωνα με την πολιτική του ΟΠΑΠ (αλλά με χαμηλότερη απόδοση).

Ευρύτερη πλατφόρμα, αλλά εντελώς διαφορετική τοποθέτηση

Όπως επισημαίνει η Eurobank Equities, η συναλλαγή εξυπηρετεί κυρίως τον στόχο της Allwyn να εξασφαλίσει ένα μέσο δημόσιας εισαγωγής στο χρηματιστήριο και όχι να αποδεσμεύσει σημαντικά κέρδη για τις μειοψηφίες του ΟΠΑΠ. Παράλληλα, αναδιαμορφώνεται ριζικά το επενδυτικό προφίλ του ΟΠΑΠ, απομακρύνοντάς την από την παραδοσιακή της ελκυστικότητα ως αμυντική μετοχή υψηλής απόδοσης που προτιμάται από τα αμοιβαία κεφάλαια εισοδήματος και μετατρέποντάς την σε έναν όμιλο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη.

Η πολύπλοκη δομή της συναλλαγής, που περιλαμβάνει προνομιούχες μετοχές και διασυνοριακά βήματα, αυξάνει τον κίνδυνο εκτέλεσης και διακυβέρνησης, ενώ ο προσαρμοσμένος δείκτης μόχλευσης (στόχος για 2,5x) είναι υψηλότερος από αυτόν που είχαν συνηθίσει οι επενδυτές του ΟΠΑΠ. Τέλος, το πραγματικό άμεσο όφελος σε κέρδη είναι περιορισμένο, καθώς ο ΟΠΑΠ συνεχίζει να επωφελείται από την προσωρινή μείωση του φόρου στα τυχερά παιχνίδια έως το 2030.