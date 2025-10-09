ΟΠΑΠ: Ανεβάζει στα 21 ευρώ την τιμή-στόχο η Pantelakis Securities - Σύσταση "neutral"

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΠΑΠ , στα 21 από 19,4 ευρώ δίνει η Pantelakis Securities, σε έκθεσή της στην οποία θέτει σύσταση "neutral" καθώς το περιθώριο ανόδου κινείται στο 5%.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι το ισχυρό εξάμηνο και τα συνεχόμενα τζακ ποτ στο Τζόκερ αναμένεται να οδηγήσουν σε άνοδο των φετινών EBITDA για τον Οργανισμό.

Πασράλληλα, σημειώνει ότι η συνεχής άνοδος του online βελτιώνει την εικόνα για τα περιθώρια κερδοφορίας του Οργανισμού.

Οπως σημειώνει στην ανάλυση της η χρηματιστηριακή η εταιρεία σημείωσε ισχυρή πορεία στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ το Τζόκερ του Αυγούστου με το ιστορικό τζάκποτ ενισχύει την αισιοδοξία για το ετήσιο EBITDA, το οποίο σύμφωνα με την χρηματιστηριακή προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 3% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 852 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 4% πάνω από το guidance της διοίκησης του ΟΠΑΠ.

Η online δραστηριότητα παραμένει η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης και της κερδοφορίας, με υψηλά περιθώρια κέρδους, ενώ η offline δραστηριότητα αντιμετωπίζει προκλήσεις με την ολοκλήρωση της παλαιάς σύμβασης αδειοδότησης το 2030, που θα επιφέρει μειώσεις στο EBITDA και τις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Συγκεκριμένα, η μεταφορά δραστηριοτήτων προς τα online παιχνίδια θα αυξήσει τη συμμετοχή των ψηφιακών εσόδων στο 46% του συνολικού EBITDA του ομίλου από 26% το 2024, με το υπόλοιπο 54% να υπόκειται σε ανανέωση αδειών και υψηλά κόστη των νέων συμβάσεων.

Στο α’ εξάμηνο, ο ΟΠΑΠ εμφάνισε αύξηση 6% στην κερδοφορία, ενώ το δεύτερο εξάμηνο αναμένεται συγκρατημένο, με σταθερό EBITDA γύρω στα 852 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, η αύξηση της διαδικτυακής διείσδυσης ενισχύει τα περιθώρια, καθώς οι online δραστηριότητες παρουσιάζουν περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο του 30%, σημαντικά υψηλότερο από τις offline (περίπου 25%).

Σύμφωνα με την Pantelakis, το τελικό δίκαιο επίπεδο τιμής (fair value) προκύπτει στα 21 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο από τα 19,4 ευρώ, ενώ η πλήρης διατήρηση της τελικής αξίας (total terminal value) θα ανέβαζε την τιμή στα 24,8 ευρώ.

Παρά τους ελκυστικούς δείκτες P/E – τρέχουσα τιμή προς κέρδη ανά μετοχή (13,5x) και FCF yield – απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών (10%) για το 2026 σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες, οι ιδιαιτερότητες της συμβατικής αδειοδότησης μετά το 2030 και τα πιθανά «σκαμπανεβάσματα» στα έξοδα αδειών καθιστούν τη σύσταση neutral, τονίζει η Pantelakis.