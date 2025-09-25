Πλαστικά Θράκης: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών για έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου

Την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Πλαστικά Θράκης, όπως είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 28 Μαΐου 2025.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η εταιρεία μπορεί να επαναγοράσει έως 3.510.349 μετοχές, καλύπτοντας συνολικά έως 10% των υφιστάμενων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, σε εύρος τιμών 0,50 ευρώ έως 10 ευρώ ανά μετοχή.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια μέχρι τις 28 Μαΐου 2027.

H ανακοίνωση της εταιρείας

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής καλουμένη και ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, όπως το Πρόγραμμα αυτό αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.05.2025.

Υπενθυμίζεται ότι δυνάμει του ως άνω Προγράμματος, προβλέφθηκε η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 & 50 του Ν.4548/2018, έως 28.05.2027, και δη η δυνατότητα αγοράς κατ’ ανώτατο όριο 3.510.349 κοινών, ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, συναθροιζόμενες με τις ίδιες μετοχές που έχει σήμερα στην κατοχή της η Εταιρεία (863.796 ίδιες μετοχές) αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, με εύρος τιμών αγοράς τα πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50€) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα δέκα Ευρώ (10,00 €) € ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.