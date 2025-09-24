ΑΔΜΗΕ: Στα 67,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο - Πτώση στα έσοδα

Στα 220 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα στο α’ εξάμηνο 2025 (-2,4%), με τα καθαρά κέρδη να υποχωρούν κατά 12,4%

Υποχώρηση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΑΔΜΗΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με τα έσοδα και την κερδοφορία να παρουσιάζουν πτώση σε ετήσια βάση. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση των εσόδων από διασυνδετικά δικαιώματα, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν τα συνολικά έξοδα του Ομίλου.

Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2025

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα στο α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν στα 220 εκατ. ευρώ, έναντι 225,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 217,9 εκατ. ευρώ, έναντι 223,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024.

Τα ενοποιημένα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν για τον Όμιλο κατά 7,1% σε 125,9 εκατ. ευρώ περίπου το α’ εξάμηνο 2025 έναντι 117,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μειώθηκαν κατά 10% σε 103,2 εκατ. ευρώ από 114,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο ανήλθαν στα 152,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 7,5% έναντι 165,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2024. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 154,4 εκατ. ευρώ, έναντι 167,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2024 με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 70,2% έναντι 74,2% το α’ εξάμηνο 2024.

Το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε 94 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 107,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, μειωμένο κατά 12,8% με τις αποσβέσεις να αυξάνονται κατά 2,5% στα 58,7 εκατ. ευρώ. Το ενοποιημένο συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 95,7 εκατ. ευρώ έναντι 110 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 89,3 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2025, έναντι 101 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2024. Τα καθαρά κέρδη περιόδου διαμορφώθηκαν στα 67,6 εκατ. ευρώ έναντι 77,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,4%.

2ο τρίμηνο 2025

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 2ο τρίμηνο του 2025 μειώθηκαν κατά 6,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 108 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει κυρίως την μείωση των εσόδων από διασυνδετικά δικαιώματα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2οτρίμηνο του 2025 ανήλθαν στα 71,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 14,2%, έναντι 82,9 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2024. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 72,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 15,1% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2ου τριμήνου του 2024.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 24,5% και ανήλθε στα 41,1 εκατ. ευρώ, έναντι 54,4 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2024, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 42 εκατ. ευρώ, έναντι 56,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη περιόδου το 2ο τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 29 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 26,3% έναντι 39,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 29,7 εκατ. ευρώ έναντι 40,8 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2024.