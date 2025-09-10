ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προχωρά σε έκδοση κοινού ομολογιακού έως 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 7 ετών

Το ΔΣ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 500 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 350.000.000 ευρώ και διάρκεια επτά έτη, μέσω δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ανακοίνωση της απόφασης:

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 500.000.000 ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 350.000.000 ευρώ και διάρκεια επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το «Ομολογιακό Δάνειο»).

Η διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και θα ακολουθήσει η εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, καθώς και των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν. Η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η διάθεσή του θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, ανάλογα και με τις συνθήκες που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με επόμενες ανακοινώσεις της.