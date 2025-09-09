ΟΠΑΠ: Ανεβάζει στα 23 ευρώ την τιμή-στόχο η JP Morgan

Στα 23,00 ευρώ, από 22,50 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση overweight, αναθεωρεί την τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΠΑΠ η JP Morgan.

Η νέα τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου άνω του 20%

Ο οίκος σχολιάζει ότι, μετά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ την προηγούμενη εβδομάδα, αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις του για τα έσοδα και το EBITDA της εισηγμένης κατά 2% και 1% αντίστοιχα, για την περίοδο 2025-2027, κυρίως λόγω της ισχυρότερης των εκτιμήσεων ανάπτυξης στην αγορά της λιανικής.

Το Gross Gaming Revenue (GGR) για το σύνολο του 2025 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 4,9%, με το περιθώριο EBITDA να διατηρείται στο 35%. Μάλιστα, για την περίοδο 2026-2027 οι προβλέψεις του οίκου είναι περίπου 5% πάνω από τις μέσες εκτιμήσεις.

Η JP Morgan σχολιάζει, μεταξύ άλλων, ότι ο ΟΠΑΠ είναι καλά τοποθετημένος ώστε να ωφεληθεί από τη διείσδυση του online στοιχηματισμού και τονίζει τις εντυπωσιακές του επιδόσεις σε αυτό το πεδίο.

Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας μακροοικονομικής αβεβαιότητας και πρόσφατων αρνητικών φορολογικών αλλαγών διεθνώς (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Βραζιλία, Γαλλία), η Ελλάδα και ο ΟΠΑΠ προσφέρουν ελκυστικές προοπτικές, δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξης της χώρας και του σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών, καταλήγει ο οίκος.