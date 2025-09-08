ΟΤΕ: Ουδέτερη σύσταση αλλά υψηλότερη τιμή-στόχος από την Pantelakis Securities - Διψήφιο το discount

Αυξάνει την τιμή στόχο για τη μετοχή του ΟΤΕ στα 17,5 ευρώ, από 16 ευρώ, ενώ παράλληλα διατηρεί τη σύσταση «neutral» (ουδέτερη) η Pantelakis Securities, σε νέα της έκθεση κάνοντας λόγο για εντεινόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Η χρηματιστηριακή τονίζει ότι η επιθετική είσοδος της ΔΕΗ στο FTTH (Fiber to the Home) αυξάνει τον ανταγωνισμό στον κλάδο. «Βέβαια, τα πακέτα του ΟΤΕ με συνδυαστικές υπηρεσίες μετριάζουν εν μέρει τους κινδύνους», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Pantelakis, η ανάπτυξη του FTTH και το rebranding στην κινητή τηλεφωνία ενισχύουν το μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU), αλλά πρόκειται για μεσοπρόθεσμο story. Η αποεπένδυση από τη Ρουμανία ενισχύει τις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF), απομακρύνοντας ένα υφιστάμενο βάρος.

Ωστόσο, η επίδραση στην αποτίμηση της μετοχής είναι περιορισμένη, ενώ η χαμηλή ορατότητα σχετικά με μερίσματα άνω του 100% επί των FCF και η στρατηγική για τους πύργους τηλεπικοινωνιών δημιουργούν αβεβαιότητες.

Ο ανταγωνισμός στη σταθερή τηλεφωνία έχει αναζωπυρωθεί στην Ελλάδα, μετά την είσοδο της ΔΕΗ στη λιανική με επιθετικά τιμολογημένα πακέτα FTTH και χαμηλού κόστους ανάπτυξη μέσω εναέριων γραμμών. Μέχρι το β’ τρίμηνο του 2025, η ΔΕΗ είχε καλύψει 1,2 εκατ. νοικοκυριά, με στόχο τα 3 εκατ. έως το τέλος του 2027, αξιοποιώντας ως δίκτυο διανομής και τα καταστήματα «Κωτσόβολος».

Αν και η στρατηγική πακέτων του ΟΤΕ προσφέρει ανθεκτικότητα ως ένα βαθμό, οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών και οι πιέσεις στις τιμές δημιουργούν μεσοπρόθεσμους κινδύνους. «Πρόσθετες απειλές μπορεί να προκύψουν αν αντιδράσουν η Vodafone ή η Nova, αν και η τελευταία εμφανίζει λιγότερο επιθετική πολιτική τιμών λόγω της απουσίας σχεδίου πώλησης», επισημαίνει η Pantelakis.

Κέρδη σε FTTH και κινητή

Ο ΟΤΕ ηγείται στην ανάπτυξη FTTH στην Ελλάδα, καλύπτοντας 1,9 εκατ. νοικοκυριά στο β’ τρίμηνο του 2025 (+28% ετησίως), με διείσδυση 31%. Παρά ταύτα, η Ελλάδα υστερεί ακόμα έναντι της ΕΕ στην κάλυψη και ποιότητα του fiber. Οι κρατικές επιδοτήσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ αναμένεται να επιταχύνουν την υιοθέτηση, ενισχύοντας το ARPU κατά 1-2 ευρώ από το 2026 και μετά. Επιπλέον, η συνδρομητική τηλεόραση παραμένει σημαντική πηγή εσόδων, λόγω αποκλειστικών αθλητικών δικαιωμάτων, της συμφωνίας με τη Nova και της συνεργασίας με το Netflix.

Στην κινητή, η ανάπτυξη ενισχύεται από την αύξηση των συμβολαίων (postpaid), τη μεγαλύτερη χρήση δεδομένων και το rebranding σε Cosmote Telekom, που αξιοποιεί την παγκόσμια κλίμακα της Deutsche Telekom. Ωστόσο, τα περιθώρια κερδοφορίας θα βελτιωθούν σταδιακά, καθώς συνεχίζεται η διάβρωση στη σταθερή (-1% ετησίως στα 2,6 εκατ. λόγω μείωσης των voice-only γραμμών) και η απώλεια στην καρτοκινητή (-4,5% ετησίως στα 4,2 εκατ.), μερικώς αντισταθμιζόμενη από την ανάπτυξη στα συμβόλαια (+6% στα 2,95 εκατ.). Αυτό περιορίζει την αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDAaL σε 2%-3% ετησίως την περίοδο 2025-2027.

Ο ρόλος των FCF

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές παραμένουν περιορισμένες βραχυπρόθεσμα λόγω των διατηρήσιμων επενδύσεων FTTH ύψους 600-620 εκατ. ευρώ ετησίως, με το 2025 να εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 475 εκατ. ευρώ (μετά τη διάθεση της θυγατρικής στη Ρουμανία) και να ανακάμπτει στα 592 εκατ. ευρώ έως το 2027.

Η πώληση της ζημιογόνου και αρνητικής σε ελεύθερες ταμειακές ροές TKRM (με απώλειες 60-70 εκατ. ευρώ ετησίως) θα μειώσει το «βάρος», παρέχοντας παράλληλα και εφάπαξ φορολογικό όφελος περίπου 100 εκατ. ευρώ το 2026, αν και αυτό θα αντισταθμιστεί κυρίως από το κόστος αδειών φάσματος το 2027. Η διοίκηση σχεδιάζει ειδικό μέρισμα μετά την πώληση, ωστόσο τα τελικά έσοδα αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά λόγω νομικών και συμβουλευτικών εξόδων.

Διψήφιο discount

Η σύσταση παραμένει «ουδέτερη», με αυξημένη τιμή στόχο στα 17,5 ευρώ ανά μετοχή, από 16 ευρώ προηγουμένως. Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται με 5,4x στον δείκτη EV/adj. EBITDAaL για το 2025, δηλαδή με discount 12% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών. Η Pantelakis θεωρεί εύλογη τη διαφορά λόγω χαμηλότερης απόδοσης των FCF (7,2% έναντι 8,1%) και της πιο αργής πορείας όσον αφορά την κερδοφορία (περίπου 2% έναντι >4%).

Η πώληση της ρουμανικής θυγατρικής δεν έχει ουσιαστική επίδραση στην αποτίμηση λόγω μικρού μεγέθους, ενώ παραμένει περιορισμένη η ορατότητα σε καταλύτες δημιουργίας αξίας, όπως οι ενδεχόμενες διανομές άνω του 100% επί των FCF μέσω ήπιας επαναμόχλευσης ή οι στρατηγικές κινήσεις στους πύργους κινητής. Η νέα τιμή στόχος τοποθετεί τον ΟΤΕ σε 5,9x/5,7x στον δείκτη EV/EBITDAaL για την περίοδο 2025-2026, επίπεδα που ευθυγραμμίζονται με τον κλαδικό μέσο όρο.