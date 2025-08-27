Motor Oil: Πτώση κερδών στα 163,4 εκ το α’ εξάμηνο - Οι προοπτικές για το β’ εξάμηνο 2025

Μειώθηκε στα 5,27 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου εξαιτίας του χαμηλότερου βαθμού διαθεσιμότητας των μονάδων του Διυλιστηρίου μετά την πυρκαγιά.

Η Motor Oil έκλεισε το πρώτο εξάμηνο με καθαρά κέρδη 163,4 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών λόγω χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και εργασιών συντήρησης στη μία μονάδα διύλισης.

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά το Α’ Εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο Εξάμηνο του 2024 κινήθηκαν ως εξής:

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Motor Oil, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α’ Εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκε σε 5.265,6 εκατ. ευρώ έναντι 6.237,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2024 παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,59%.

Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 11,20% (από ΜΤ 7.050.310 σε ΜΤ 6.260.917) σε συνδυασμό με τον μειωμένο μέσο όρο των τιμών (σε Δολάρια Η.Π.Α.) των προϊόντων πετρελαίου κατά 13,6% περίπου σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου 2024 και την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 1,06% (μέση ισοτιμία Α’ εξαμήνου 2025: 1€ = $1,0927 έναντι 1€ = $1,0813 την αντίστοιχη περίοδο του 2024) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάριο Η.Π.Α.

Ο μειωμένος όγκος πωλήσεων το Α’ εξάμηνο 2025 έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2024 οφείλεται στο χαμηλότερο βαθμό διαθεσιμότητας (utilization rate) των μονάδων του Διυλιστηρίου της μητρικής λόγω της υλοποίησης των εργασιών αποκατάστασης της λειτουργίας της μίας εκ των δύο μονάδων διύλισης αργού (Crude Distillation Unit-CDU) που διαθέτει, και η οποία επλήγη εξαιτίας του περιστατικού της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 17.09.2024.

Επισημαίνεται ότι, το Α’ εξάμηνο 2025, η παραγωγική δυναμικότητα του Διυλιστηρίου της Εταιρείας ξεπέρασε το 80% της συνολικής δυναμικότητάς του, όπως αυτή διαμορφώνεται με συνυπολογισμό της διύλισης αργού πετρελαίου και της επεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων (μαζούτ, νάφθα, VGO (Vacuum Gasoil)). Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο 2025.

Το Α’ εξάμηνο 2025 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε δραστηριότητες της NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., του υπο-ομίλου MORE, της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., και του ομίλου της ΗΛΕΚΤΩΡ.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας ανήλθαν στο 71,62% του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 77,68% την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας που διαμορφώθηκε σε 81,82% (87,24% το αντίστοιχο διάστημα του 2024).

Σε επίπεδο εταιρείας, κύκλος εργασιών το Α’ εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 3.497,6 εκατ. έναντι Ευρώ 4.438,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024 παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,20%. Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας συνέβαλαν η μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 9,23% σε συνδυασμό με τον μειωμένο μέσο όρο των τιμών (σε Δολάρια Η.Π.Α.) των προϊόντων πετρελαίου και την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (βλέπε σχετικά την ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών).

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της Εταιρείας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας της καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης και της ναυτιλίας ανήλθαν για το A’ εξάμηνο 2025 στο 73,10% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 82,40% την αντίστοιχη περίοδο του 2024 ενώ η συνεισφορά της βιομηχανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε στο 88,46% έναντι 96,44% το Α’ εξάμηνο 2024.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αφορούν κυρίως αποθήκευτρα προϊόντων για λογαριασμό τρίτων και σχετιζόμενες υπηρεσίες.

Προοπτικές για το β’ εξάμηνο 2025

Οι δραστηριότητες των εταιρειών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η κερδοφορία τους, είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του αργού, των περιθωρίων διύλισης, της ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου Η.Π.Α και της εξέλιξης των επιτοκίων (για τις τελευταίες δύο παραμέτρους αναφορά γίνεται στο εδάφιο “Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων”).

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2025, η μέση τιμή του Brent διαμορφώθηκε σε USD 71,87/bbl έναντι USD 84,06/bbl την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το διάστημα μετά την 30.06.2025 η μέση τιμή του Brent διαμορφώνεται σε USD 70/bbl και εκτιμάται ότι για το δεύτερο μισό της χρήσης 2025 η μέση τιμή του Brent θα διαμορφωθεί στην περιοχή των USD 60-70/bbl χωρίς εν τούτοις να αποκλείεται η πιθανότητα μεταβλητότητας της τιμής συναρτώμενη με μακροοικονομικές εξελίξεις και γεωπολιτικές συνθήκες.

Αναφορικά με τα διεθνή κλαδικά περιθώρια διύλισης, αυτά διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2025 σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 με την μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στο Α’ τρίμηνο 2025.

Κατά τη διάρκεια του Γ’ τριμήνου 2025, και μέχρι την στιγμή εκπόνησης της παρούσας έκθεσης, παρατηρείται ανάκαμψη των περιθωρίων διύλισης κυρίως λόγω της εποχικής ζήτησης για βενζίνη και αεροπορικά καύσιμα.

Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) της μητρικής αναμένονται ικανοποιητικά συνεκτιμώντας τις κάτωθι παραμέτρους:

a) τον υψηλό βαθμό απασχόλησης (utilisation rate) του Διυλιστηρίου της Εταιρείας δεδομένου ότι η μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου (Crude Distillation Unit – CDU) που επλήγη από το περιστατικό της φωτιάς της 17ης Σεπτεμβρίου 2024 τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2025

β) τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή των διυλισμένων προϊόντων επί των πωλήσεων της Εταιρείας καθώς μέρος της εμπορικής δραστηριότητας θα υποκατασταθεί με βιομηχανική δραστηριότητα ως επακόλουθο της πλήρους λειτουργίας της CDU (βλέπε ανωτέρω)

γ) την αποδεδειγμένη, ιστορικά, ικανότητα του Διυλιστηρίου της μητρικής να επιτυγχάνει συστηματικά ικανοποιητικά περιθώρια διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου

Για το δεύτερο μισό της χρήσης 2025, τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) σε επίπεδο Ομίλου αναμένονται ικανοποιητικά. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι, σε όρους λειτουργικών αποτελεσμάτων (EBITDA), η συνολική συνδρομή των θυγατρικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (AVIN, CORAL), της MORE η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της LPC η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας λιπαντικών και του Ομίλου ΗΛΕΚΤΩΡ (η εξαγορά του ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2025) που δραστηριοποιείται στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας, θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο μισό της χρήσης.

Επενδύσεις – Ανάπτυξη

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας το Α’ εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 101,2 εκατ. από την οποία Ευρώ 98 εκατ. (96,84%) αφορούσε έργα του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ως εξής:

α) Ποσό Ευρώ 47,5 εκατ. διετέθη για τις εργασίες αποκατάστασης της μονάδας διύλισης αργού η οποία επλήγη εξαιτίας του περιστατικού που συνέβη στο Διυλιστήριο στις 17.09.2024. Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο 2025.

β) Ποσό Ευρώ 19,5 εκατ. διετέθη για την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής προπυλενίου. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2025 και η μονάδα ευρίσκεται στο στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας (commissioning).

γ) Ποσό Ευρώ 11,3 εκατ. αφορά σειρά έργων μικρότερης κλίμακας (miscellaneous) με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής, καθώς επίσης και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του Διυλιστηρίου. Στο εν λόγω ποσό περιλαμβάνονται πληρωμές ύψους Ευρώ 0,7 εκατ. που αφορούν το έργο κατασκευής νέας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης δυναμικότητας 57 MW. Το έργο ολοκληρώθηκε και η μονάδα λειτουργεί ήδη από τον Οκτώβριο 2024.

δ) Ποσό Ευρώ 8,4 εκατ. αφορά συνήθεις εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και μετατροπών (revamping) των επιμέρους μονάδων του Διυλιστηρίου καθώς και έργα ανάπτυξης και λειτουργικής ασφάλειας του Διυλιστηρίου, όπως η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων.

ε) Ποσό Ευρώ 3,6 εκατ. αφορά έργα αναβάθμισης του υφιστάμενου λιμένος του Διυλιστηρίου για την αξιοπιστία της λειτουργίας του, καθώς επίσης και την κατασκευή νέου προβλήτα σε περιοχή κοντά στο Διυλιστήριο.

στ) Ποσό Ευρώ 3,0 εκατ. αφορά περιβαλλοντικά έργα. Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για τη μελέτη αρχικού σχεδιασμού έργου κατασκευής προηγμένου συστήματος δέσμευσης, χρήσης και προσωρινής αποθήκευσης άνθρακα (Carbon Capture, Utilisation & Storage) για τη μείωση εκπομπών CO2 από τις μονάδες του Διυλιστηρίου.

ζ) Ποσό Ευρώ 2,8 εκατ. αφορά έργα για την παραγωγή και μεταφορά εναλλακτικών καυσίμων όπως είναι το υδρογόνο.

η) Ποσό Ευρώ 1,9 εκατ. αφορά έργα κατασκευής νέων δεξαμενών.

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας για τη χρήση 2025 αναμένεται να διαμορφωθεί σε 200 εκατ. ευρώ.