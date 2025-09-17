Motor Oil: Αναβάθμιση στόχου από την Piraeus Securities στα 30,50 ευρώ - Βλέπει περιθώριο ανόδου 20%

Η Piraeus Securities προχώρησε σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Motor Oil, ανεβάζοντάς την στα 30,50 ευρώ από 29,80 ευρώ προηγουμένως. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο ανόδου της τάξης του 20%, χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά και τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας.

Η Motor Oil επωφελείται από τα υψηλά περιθώρια διύλισης, τα οποία κινούνται σημαντικά πάνω από τα ιστορικά μέσα επίπεδα. Το διυλιστήριο λειτουργεί πλέον κανονικά, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να απολαμβάνει στο ακέραιο τις ευνοϊκές τιμές.

Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει δυναμικά στην ενεργειακή μετάβαση, με στόχο να ξεπεράσει το 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως το 2027. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην Κυκλική Οικονομία, η οποία εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα και αναμένεται να συνεισφέρει EBITDA άνω των 35 εκατ. ευρώ.

Η συνεργασία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα της συμβατικής ενέργειας ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Motor Oil στην εγχώρια αγορά. Η αποτίμηση βάσει του μοντέλου SOTP φέρνει τη συνολική αξία της εταιρείας στα 4,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3 δισ. αφορούν το διυλιστήριο, 1,4 δισ. τις ΑΠΕ και περίπου 0,3 δισ. την Κυκλική Οικονομία.