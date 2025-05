Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια ”κλείνει” τα εργοστάσια μετάλλων στην Ευρώπη

Τη σημασία της στρατηγικής τοποθέτησης της Metlen στη μεταλλουργία με την παραγωγή κρίσιμων ορυκτών υλών αλλά και στην αμυντική βιομηχανία εν μέσω των γεωπολιτικών αναταράξεων και εμπορικών πολέμων υπογράμμισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο πρόεδρος και CEO της Metlen συμμετείχε στο Global Metals, Mining and Steel Conference 2025, που διοργανώθηκε από τη BofA Securities, σε πάνελ με θέμα «Metals post tariffs: Business implications of a new regionalism», μαζί με τον Bold Baatar, Chief Commercial Officer της Rio Tinto. Πρόκειται ίσως για το πιο σημαντικό συνέδριο στον κλάδο των μετάλλων, με μακρά ιστορία άνω των 40 ετών. Συμμετέχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες του κόσμου σε επίπεδο CEO. Και φέτος συμμετείχαν περίπου 70 εταιρείες.

Ο Μυτιληναίος για μία ακόμη φορά άφησε αιχμές για την πολιτική των Βρυξελλών να μη στηρίζει με κίνητρα τη μεταλλουργία και ιδίως όταν έχει ανακοινώσει το λεγόμενο πακέτο ReArm Europe, ενώ έθιξε και το ζήτημα του ενεργειακού κόστους των ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι οι δασμοί λειτουργούν ως lose-lose πολιτικές. Εξήγησε ότι προκαλούν στρεβλώσεις και επιβαρύνουν τις διεθνείς αλυσίδες αξίας. Βέβαια, η Metlen δεν εξάγει άμεσα στις ΗΠΑ, ωστόσο η αμερικανική αγορά είναι πολύ πιθανόν να επηρεάσει τη ζήτηση στην Ευρώπη.

Το συνέδριο ξεκίνησε με τις παρουσιάσεις των Glencore, Anglo America, Rio Tinto, BHP κλπ, και αμέσως μετά ακολούθησε το πρώτο πάνελ του συνεδρίου με τη Metlen και τη Rio Tinto το οποίο, όπως και τις παρουσιάσεις των μεγάλων του κλάδου, το συντόνισε ο ίδιος ο αναλυτής της BofA που καλύπτει τη Metlen, ο Jason Fairclough.

Αξίζει να τονιστεί πώς το πάνελ πραγματοποιήθηκε τρεις μήνες μετά τη μεγάλη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των δύο εταιρειών, η οποία βρίσκεται μεταξύ growth drivers της Metlen στο δρόμο προς τα 2 δισε. κερδοφορίας τα επόμενα έτη, ενώ ανοίγει και το δρόμο ώστε η Ευρώπη να απεξαρτηθεί από την Κίνα, αναφορικά με το γάλλιο.

Ο Μυτιληναίος τόνισε τη δυσμενή θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια παραγωγή μετάλλων και αλουμινίου, όπου πολλά εργοαστάσια έχουν κλείσει εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους, 3 έως 5 φορές μεγαλύτερου σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, για μία ακόμη φορά δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στις πολιτικές στήριξης της Ε.Ε. προς τη βιομηχανία.

Επεσήμανε ότι η στρατηγική επανεξοπλισμού της Ε.Ε. (ReArm Europe) δεν συνοδεύεται από πολιτικές που να στηρίζουν τη βιωσιμότητα της μεταλλουργίας, καθώς η όποια χρηματοδότηση κατευθύνεται πλέον αλλού.

Ο πρόεδρος και CEO της Metlen σημείωσε ακόμη την ανάγκη ενεργειακής αυτάρκειας για βαριές βιομηχανίες όπως η METLEN. Υπογράμμισε ότι η στρατηγική της εταιρείας (energy & metals) περιλαμβάνει ένα «shop-in-shop» μοντέλο, με παραγωγή και διαχείριση ενέργειας in-house. Αυτό, όπως σημείωσε, είναι ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί η δραστηριότητα σε συνθήκες έντονης αστάθειας.

Στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων επενδύσεων στο circular metallurgy, ο Μυτιληναίος μίλησε για τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες ανάκτησης μετάλλων από waste, που πλέον λειτουργούν πιλοτικά με επιτυχία.

Σχολιάζοντας τις προοπτικές για στρατηγικά μέταλλα όπως το γάλλιο, τόνισε τις δυσκολίες που έχουν ιστορικά αποτρέψει επενδύσεις, λόγω του μονοπωλίου της Κίνας στην παραγωγή και στον καθορισμό των τιμών, σημειώνοντας ωστόσο, ότι η METLEN ήταν αυτή που τόλμησε να αναλάβει τη παραγωγή αυτού του τόσο κρίσιμου μετάλλου για ημιαγωγούς και αμυντικές εφαρμογές.

Τέλος, υπερθεμάτισε της συνεργασίας με τη Rio Tinto, λέγοντας πως η πρόσφατη απόφαση για επένδυση 300 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις στον Άγιο Νικόλαο αποτέλεσε φυσική συνέχεια μιας μακρόχρονης και αποδοτικής σχέσης των δύο εταιρειών.

«Όσο λιγότερο παγκοσμιοποιούμαστε, τόσο περισσότερο περιφερειοποιούμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως το νέο τοπίο στις αγορές ενέργειας και μετάλλων δημιουργεί νέα, σύνθετα δεδομένα που απαιτούν ευελιξία, ανθεκτικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό.