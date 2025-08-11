Τιμόνι θα πιάσουν από την 1η Σεπτεμβρίου οι νέοι οδηγοί του ΟΑΣΘ

Τιμόνι αναμένεται να πιάσουν από την 1η Σεπτεμβρίου οι οδηγοί που συμμετείχαν στη διαδικασία πρόσληψης του ΟΑΣΘ και οι επιτυχόντες θα κληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες να υπογράψουν και τις σχετικές συμβάσεις, όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο οργανισμός.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ, στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στα γραφεία του οργανισμού, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, στον 5ο όροφο, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του οργανισμού.

Στο μεταξύ, η διοίκηση του ΟΑΣΘ δηλώνει ικανοποίηση για τη θετική ανταπόκριση των επαγγελματιών οδηγών στο κάλεσμα για ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, όπως και για το ότι η διαδικασία κύλησε ομαλά και με ταχείς ρυθμούς.