Titan: Ανεβάζει στα 41 ευρώ την τιμή στόχο η NBG Securities - Διατηρεί την σύσταση outperform

Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου της Titan προχώρησε η NBG Securities, στα 41 ευρώ από 38,2 ευρώ προηγουμένως, με το περιθώριο ανόδου (upside) να καθορίζεται στο 20% από τα τρέχοντα επίπεδα (34,05 ευρώ). Παράλληλα, η χρηματιστηριακή διατηρεί αμετάβλητο το rating σε outperform (υπεραπόδοση).

Όπως επισημαίνει ο αναλυτής της NBG, στο report του με τίτλο: The Best is Yet to Come (Τα καλύτερα έρχονται) «ενώ συνεχίζουμε να αποτιμούμε την Titan χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο βασισμένο στο Sum-of-Parts (SoP) σε συνδυασμό με τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές (DCF), πλέον εφαρμόζουμε μία αναλογία 50/50 (παλαιότερα 30/70), καθώς τώρα η ορατότητα είναι υψηλή».

Το SoP δίνει τιμή στόχο 44,20 ευρώ (30% upside) το DCF 37,80 ευρώ (11% upside), με την σταθμισμένη τιμή στόχο της NBG να υπολογίζεται πλέον στα 41 ευρώ (20% upside).

Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή, η Titan εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με αδικαιολόγητο discount της τάξης του 9% κατά μέσο όρο σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.

Προσφέρει επίσης σχετικά υψηλότερη μερισματική απόδοση (3,3%) και παρόμοιο προφίλ μόχλευσης (0,8x για τους ομοτίμους και την Titan το 2025).

Το ενδιαφέρον των επενδυτών αντανακλάται στην απόδοση της τιμής της μετοχής, καθώς ενισχύεται κατά +59% φέτος (ytd), ξεπερνώντας σημαντικά τους ανταγωνιστές της (+22% ytd) και τον Γενικό Δείκτη του Χ.Α. (+13% ytd).