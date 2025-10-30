Οι 7 άξονες στρατηγικής δράσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας - Όλα τα μέτρα

Στους 7 άξονες στρατηγικής δράσης για τη λειψυδρία όπως το έργο «Εύρυτος» που θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια, αναφέρθηκαν κατά εξειδίκευση των μέτρων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Γιώργος Στεργίου, και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης.

«Έπειτα από μια περίοδο αναλύσεων υπάρχει ενα συγκεκριμένο κοστολογημένο πλαίσιο έργων με κοινό παρανομαστή τη θωράκιση της Αττικής, της Βοιωτίας της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής όπως και ένα προσδιορισμένο Plan b» ανέφερε ο κ. Παπασταύρου σε σχετική ερώτηση. Ακόμη, «ύδρευση και άρδευση για πρώτη φορά σε κοινό οργανισμό διαχείρισης, αποτελεί το δεύτερο σημαντικό στοιχείο σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου. «Προχωρούμε σε μία σημαντική μεταρρύθμιση: την επέκταση της αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ τόνισε ότι υπάρχει σαφής άξονας για τη λειψυδρία.

Αναφορικά με τα τιμολόγια ο κ. Σαχίνης τόνισε ότι «η ΕΥΔΑΠ έχει δώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Μιλάμε για τα λειτουργικά κόστη τα οπoία εγκρίνει ο Ρυθμιστής, ανέφερε.

Έργα ύψους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επτά άξονες δρομολογούνται, προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο για τη διαχείριση του νερού έτσι ώστε η χώρα να μη βρεθεί αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της λειψυδρίας.



Αυτό ανακοινώθηκε, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ΕΥΔΑΠ για τα 100 χρόνια λειτουργίας της. Όπως τονίστηκε το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό, ενώ θα παραμείνει το ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη.

Οι 7 άξονες στρατηγικής δράσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Μεγάλων Έργων Αντιμετώπισης Λειψυδρίας Αττικής Γεωγραφική Επέκταση ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ Θεσμική Ενίσχυση ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ Εφαρμογή Ρυθμιστικού Πλαισίου Αναδιάρθρωση ΔΕΥΑ Αντιμετώπιση Άμεσων Προβλημάτων Νησιών Εξασφάλιση Τεχνικής Βοήθειας

Τα μέτρα θωρακίζουν το άνω του 50% του πληθυσμού της χώρας.

Νωρίτερα όπως τόνισε κατά την εκδήλωση της ΕΥΔΑΠ ο κ. Σαχίνης, στόχος είναι η επάρκεια νερού έως την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου του Ευρύτου, το οποίο, μόλις λειτουργήσει, θα έχει μηδενικό κόστος λειτουργίας. Παράλληλα, η εταιρεία έχει έτοιμα εναλλακτικά σχέδια (plan B και plan C) που περιλαμβάνουν μονάδες αφαλάτωσης σε Θίσβη, Νέα Πέραμο και Λαύριο. Το Δημόσιο έχει ήδη διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για τη μείωση των διαρροών, με τις απώλειες να ανέρχονται στο 15%, ποσοστό αντίστοιχο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. «Στόχος μας είναι να πέσουμε στο 11%», ανέφερε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι η ΕΥΔΑΠ επιδιώκει να κρατήσει τα τιμολόγια χαμηλά, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία και τη βιωσιμότητα.

Έργο «Εύρυτος» – Μερική Εκτροπή Κρικελιώτη & Καρπενησιώτη προς Εύηνο (Μακροπρόθεσμα)

Το έργο αυτό, που η ονομασία του συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή [Εὖ + ῥέω], θα αποτελέσει το νέο μεγάλο έργο της γενιάς μας, θωρακίζοντας την Αττική για τουλάχιστον 30 χρόνια.

Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση Έργου «Εύρυτος» είναι για το πρώτο εξάμηνο 2029 (περίπου 4 έτη).

Σχεδιασμός Μεγάλων Έργων Αντιμετώπισης Λειψυδρίας Αττικής (Βραχυπρόθεσμα)

Ταυτόχρονα, σε συντονισμό με την ΕΥΔΑΠ υλοποιούνται βραχυπρόθεσμες δράσεις με στόχο την άμεση θωράκιση της Αττικής:

Γεωτρήσεις & Αξιοποίηση Βοιωτικού Ρου Κηφισού

Ενεργοποίηση και αξιοποίηση Γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας, Ούγγρων, Μείωση Οικολογικής Παροχής Ευήνου, Αξιοποίηση Βοιωτικού Ρου Κηφισού: Συνολική συνεισφορά 149 εκ. κ.μ. νερό.

Μείωση διαρροών

Έργα μείωσης των διαρροών (μη τιμολογούμενο νερό)

Ενημέρωση καταναλωτών

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση καταναλωτών για τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης και εκσυγχρονισμό των υδραυλικών εγκαταστάσεών τους.

Αξιοποίηση ανακτημένου νερού

Προγραμματισμός έργων και δράσεις για την αξιοποίηση ανακτημένου νερού σε κάθε άλλη χρήση πλην της ανθρώπινης κατανάλωσης, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση πόσιμου νερού.

1. Σχεδιασμός Μεγάλων Έργων Αντιμετώπισης Λειψυδρίας Αττικής (Μεσοπρόθεσμα)

Έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο ΕΥΣ για διασύνδεση με αφαλάτωση [2 έτη].

Χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος [2 – 2,5 έτη]

Σε περίπτωση που χρειαστεί, ο υποστηρικτικός αυτός σχεδιασμός θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα το ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την υλοποίηση του Έργου «Εύρυτος».

2. Γεωγραφική Επέκταση ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ

Οι χρόνιες παθογένειες στην διαχείριση νερού καθιστούν επιτακτική την δημιουργία 2 ισχυρών πυλώνων σε Αττική & Θεσσαλονίκη με υποχρεωτική απορρόφηση παρόχων ύδρευσης & αποχέτευσης.

Ταυτόχρονα, επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ και στην άρδευση:

Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση με στόχο την συνολική διαχείριση του νερού.

Για πρώτη φορά οι ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ θα έχουν συνολική ευθύνη και για την ύδρευση και για την άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους.

Αποτελεί ένα πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

3. Θεσμική Ενίσχυση ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ

Για να μπορέσουν οι πυλώνες αυτοί να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν:

Εκσυγχρονισμός λειτουργίας διατάξεων ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ, εργασιακές & Μισθολογικές Ευελιξίες σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και διεθνείς καλές πρακτικές εταιριών διαχείρισης νερού.

Ξεκλειδώνεται η δυναμική ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου της ΕΥΔΑΠ ύψους €2,5 δισ.

4. Εφαρμογή Ρυθμιστικού Πλαισίου

Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητος ο θεσμικός εκσυγχρονισμός διατάξεων και ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να επιτρέψει την ταχεία εφαρμογή μέτρων.

Ενδυνάμωση του ρόλου της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Εφαρμογή Ρυθμιστικού Πλαισίου για Ανάκτηση Κόστους.

Υποχρέωση παρόχων κατάρτισης σχεδίου ασφαλείας τροφοδοσίας πόσιμου νερού. Ενεργοποίηση διαδικασίας κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρων 32 και 269 N. 4412/2016, & άρθρου 55, Ν.5215/2025.

Επικαιροποίηση χρονικών οροσήμων ευνοϊκού διακανονισμού χρεών προς ΔΕΗ.

5. Αναδιάρθρωση ΔΕΥΑ

Το υπουργείο Εσωτερικών προχωράει σε κωδικοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας με στόχο την εξυγίανση των 110 ΔΕΥΑ της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

Οι ΔΕΥΑ εντάσσονται στον έλεγχο του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Θεσπίζεται η υποχρέωση μεταβίβασης στην ΑΑΔΕ των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών τους με ποινή απαλλαγής του Γενικού Διευθυντή από τα καθήκοντά του αν δεν το πράξει.

Απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας διαδημοτικής ΔΕΥΑ

6. Αντιμετώπιση Άμεσων Προβλημάτων Νησιών

79 εκατ. € – 68 έργα ύδρευσης που υλοποιούνται μέσω ΕΣΠΑ& ΤΑΑ

185 εκατ. € – 28 έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων σε υλοποίηση (ΕΣΠΑ &ΤΑΑ)

30 εκατ. € – 54 έργα ύδρευσης συμπεριλαμβανομένων 30 αφαλατώσεων, προς ένταξη σε ΕΠΑ

26 εκατ. € Έργο Χρυσηίδας (Κέρκυρα)

Συνολικά 151 έργα με π/υ άνω των 320 εκατ. € σε πάνω από 40 νησιά για βελτίωση ύδρευσης & αποχέτευσης.

7. Εξασφάλιση Τεχνικής Βοήθειας

Έχει εξασφαλιστεί έγκριση της ΕΕ για Τεχνική βοήθεια για την αναδιοργάνωση των υπόλοιπων παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης, με στόχο: