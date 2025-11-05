Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί – Αναστολή της απεργίας

Οι αυτοκινητιστές, μεταξύ άλλων, διεκδικούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειο-λωρίδες και αναθεώρηση των αποφάσεων για ηλεκτροκίνηση και φορολογία.

Τέλος στην 48ωρη απεργία των ταξί αποφάσισε να δώσει το συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου, μετά τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των αυτοκινητιστών με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Όπως δήλωσε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος μετά τη συνάντηση που είχε μαζί του – η οποία διήρκεσε περισσότερο από 1,5 ώρα – ο αναπληρωτής υπουργός έδειξε διάθεση για συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους ιδιότητες και τους οδηγούς ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε είκοσι μέρες θα πραγματοποιηθεί νέο ραντεβού.

Σημειώνεται ότι η απεργία των ταξί συνεχίζεται έως αύριο το πρωί στις 06:00, καθώς η προγραμματισμένη ως 48ωρη απεργία τελικά γίνεται 24ωρη.

Οι αυτοκινητιστές, μεταξύ άλλων, διεκδικούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειο-λωρίδες και αναθεώρηση των αποφάσεων για ηλεκτροκίνηση και φορολογία.