Χωρίς ταξί η Αθήνα στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου - Νέα 48ωρη απεργία

Σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία προχωρούν στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου οι οδηγοί ταξί, αντιδρώντας στην ΚΥΑ της κυβέρνησης, που -όπως υποστηρίζουν- παραχωρεί συγκοινωνιακό έργο στα van.

«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική, Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Μετά θα ακολουθήσει συνέλευση και, αν δεν αποσυρθεί η ΚΥΑ, θα προχωρήσουμε σε απεργία διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε την απόσυρση, ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει» δήλωσε ο πρόεδρος των αυτοκινητιστών Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Παράλληλα, ο κ. Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για «παραβίαση» του Συντάγματος, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο «δεν έχει δημιουργήσει μητρώο, ούτε έχει ορίσει πόσα van μπορούν να δραστηριοποιούνται», ενώ η εφαρμογή που όφειλε να λειτουργεί «δεν δουλεύει και μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές».

«Δεν υπάρχει φορολογικός έλεγχος, καθώς οι εταιρείες σβήνουν δρομολόγια ή δεν ελέγχονται καθόλου. Μέσω τουρισμού γίνεται πλιάτσικο που αφανίζει τις διαδρομές των ταξί, μιλάμε πλέον για πολλά δισεκατομμύρια τον χρόνο» τόνισε ακόμη ο Θύμιος Λυμπερόπουλος.