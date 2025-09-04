Ταξί: 48ωρη απεργία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου προκήρυξε ο ΣΑΤΑ

Σε 48ωρη απεργία, για τις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2025, προχωρούν οι οδηγοί ταξί όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα και με αιχμή την ΚΥΑ 134328/20-8-2025, σύμφωνα με την οποία απλοποιείται το καθεστώς λειτουργίας των ιδιωτικών βαν.

Ο κλάδος, συγκεκριμένα, διεκδικεί, όπως τονίζει:

Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025

Τερματισμό της ασυδοσίας των πολυεθνικών και των ψηφιακών πλατφορμών

Στήριξη του επαγγελματία οδηγού ταξί – Όχι στη διάλυση του κλάδου

Δικαιοσύνη, Ισότητα, Σεβασμό στους ανθρώπους που εργάζονται στους δρόμους

Άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Ταξί

Λεωφορειολωρίδες – Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 1/1/2026 – Αθέμιτος Ανταγωνισμός – Φορολογικό, σφίγγουν τον κλοιό καθημερινά

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, «ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί».