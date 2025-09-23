Eurostat: Μετά τα 30 φεύγουν οι Ελληνες από το πατρικό τους - Υπερβολικά υψηλό το κόστος στέγασης

Μετά τα 30 φεύγουν οι Ελληνες από το πατρικό τους σπίτι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, επιβεβαιώνοντας μία τάση που ξεκίνησε μετά την πανδημία. Πρόκειται άλλωστε για άμεση επίπτωση της εκτίναξης του στεγαστικού κόστους, η οποία πανευρωπαϊκά δείχνει να επηρεάζει περισσότερο τους νέους ανθρώπους.

Στην Ε.Ε., η Ελλάδα εμφανίζει τον τρίτο υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας αποχώρησης των νέων από το πατρικό τους σπίτι, στα 30,7 έτη βάσει των στοιχείων του 2024, μετά την Κροατία (31,3 έτη) και τη Σλοβακία (30,9 έτη). Αντιθέτως, χαμηλότερα στην κατάταξη είναι οι Φινλανδοί (21,4 έτη), οι Δανοί (21,7 έτη) και οι Σουηδοί (21,9 έτη). Μολονότι οι Ελληνες είχαν ανέκαθεν την τάση να μπαίνουν αργότερα σε δικό τους σπίτι σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους, η ψαλίδα άνοιξε αισθητά τα χρόνια της κρίσης και ιδιαίτερα μετά το 2020, όταν επιδεινώθηκε συνολικά το πρόβλημα της στέγης.

Πλέον, η Ελλάδα εμφανίζει πανευρωπαϊκά το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που δίνουν τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους στη στέγη, παρά το συγκριτικά υψηλό μερίδιο ιδιοκατοίκησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σχεδόν ένας στους τρεις Ελληνες (30,3%) δίνει πάνω από το 40% στο σπίτι, έναντι μόλις 8,2% στην Ε.Ε. Μετά την Ελλάδα ακολουθούν στενά οι Δανοί (28,9%) και με πολύ μεγάλη διαφορά οι υπόλοιπες χώρες, όπως Ολλανδία (15,3%), Γερμανία (14,8%) και Σουηδία (13,5%). Απεναντίας, η Κροατία (2,1%), η Κύπρος (2,8%) και η Σλοβενία (3%), εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι σε 16 από τις 27 χώρες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, οι νέοι έως 29 ετών επιβαρύνονται περισσότερο από το κόστος του σπιτιού σε σύγκριση με το διαθέσιμο εισόδημά τους. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες, όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Φινλανδία, είναι σύνηθες οι νέοι να αυτονομούνται νωρίς, συχνά αμέσως μετά το σχολείο και χωρίς καμία εργασιακή εμπειρία, από το πατρικό τους, με αποτέλεσμα το επιβαρυντικό κόστος της στέγης να είναι λίγο-πολύ αναμενόμενο. Στην Ελλάδα, όμως, όπως επισημαίνει η Eurostat, οι Ελληνες φεύγουν από το σπίτι μεγάλοι και παρόλα αυτά το κόστος της στέγης είναι υπερβολικά υψηλό.