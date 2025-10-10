UBS: «Κολλημένοι» με τις καταθέσεις οι Έλληνες - Στα 330 δισ. ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών

«Κολλημένοι» με τις καταθέσεις είναι οι Έλληνες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της UBS που δείχνουν ότι το μερίδιο του πλούτου των ελληνικών νοικοκυριών που διατηρείται σε καταθέσεις και μετρητά είναι υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την UBS, ο χρηματοοικονομικός πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών υπολογίζεται στα 329 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 174 δισ. ευρώ είναι τοποθετημένα σε καταθέσεις και μετρητά.

Πρόκειται για ποσοστό 53% που είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη και απέχει σημαντικά από τον μέσο όρο του 32%, μαρτυρώντας την επιφυλακτικότητα των Ελλήνων απέναντι στις επενδύσεις, ως απόρροια και των επιπτώσεων της κρίσης χρέους.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της UBS δείχνουν ότι το 36% του συνολικού χρηματοοικονομικού πλούτου των Ελλήνων είναι τοποθετημένο σε μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια, ενώ πολύ χαμηλό, στο 6%, είναι το μερίδιο των ασφαλιστικών προϊόντων και των συνταξιοδοτικών επενδυτικών προγραμμάτων.