Ξέπλυμα χρήματος μέσω στοιχηματικών από υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους - Πώς έστησαν την κομπίνα

«Τρύπα» που εξυπηρετούσε σε ξέπλυμα χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών, που λειτουργούν μάλιστα νόμιμα, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Στο μικροσκόπιο της Αρχής βρέθηκαν περίπου 200 «τζογαδόροι», όταν οι ελεγκτές εντόπισαν ένα συγκεκριμένο μοτίβο δράσης με κατάθεση μετρητών χρημάτων μέσω πρακτόρων σε… βενζινάδικα και ψιλικατζίδικα.

Μεταξύ των τζογαδόρων είναι ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές ή προϊστάμενοι σε τμήματα υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών, κ.λπ. Το «καμπανάκι» χτύπησε για περίπου 200 πρόσωπα, τα οποία υπό τον μανδύα της νομιμότητας έπαιζαν χρηματικά ποσά, που έφταναν μέχρι και το 1.000.000 ευρώ.

Πώς έστησαν την κομπίνα

Ο παίκτης άνοιγε λογαριασμό και κατέθετε χρήματα σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία, λαμβάνοντας και έναν προσωπικό κωδικό μέσω του οποίου μπορούσε να καταθέσει στον λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.

Η νόμιμη στοιχηματική εταιρεία συνεργαζόταν επίσης νόμιμα με άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες διέθεταν πράκτορες σε βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ κ.λπ.

Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού στη νόμιμη στοιχηματική, ο παίκτης επισκεπτόταν έναν πράκτορα και του έδινε χρήματα σε μετρητά (μεγάλα ποσά συνήθως και απροσδιόριστης προέλευσης) και ο πράκτορας, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό του πελάτη, τα κατέθετε στον νόμιμο παικτικό του λογαριασμό. Από εκεί γινόταν μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε παίκτη με τα ποσά να εμφανίζονται ως κέρδη από τα παιχνίδια.

Με αυτόν τον τρόπο, με εντολή του παίκτη-τζογαδόρου, το διαθέσιμο υπόλοιπο, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα κεφάλαια που δεν είχε διακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητά τους, μεταφερόταν στον αρχικά νομίμως δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό τους, οδηγώντας ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό στο ξέπλυμα και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.

Σημειώνεται ότι η Αρχή ενημέρωσε σχετικά για τη συγκεκριμένη παικτική πρακτική που οδηγεί στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων γενικά για τις δικές της ενέργειες.