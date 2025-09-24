Η Mercedes-Benz θα επενδύσει στην κινεζική εταιρεία αυτόνομης οδήγησης Qianli

Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και αυτή την εβδομάδα

Η Mercedes-Benz Group AG ετοιμάζεται να αποκτήσει μειοψηφικό μερίδιο στην Chongqing Qianli Technology Co., μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων αυτόνομης οδήγησης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg την Τετάρτη.

Ο γερμανικός κατασκευαστής πολυτελών αυτοκινήτων στοχεύει να ενισχύσει τις δυνατότητές του στον τομέα του λογισμικού στην Κίνα μέσω αυτής της επένδυσης. Η Qianli είχε χρηματιστηριακή αξία περίπου 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων την Τετάρτη.

Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Zhejiang Geely Holding Group Co., ένας από τους κύριους υποστηρικτές της Qianli, φέρεται να ηγήθηκε των προσπαθειών για να φέρει τη Mercedes στη συνεργασία.

Η Geely έχει ενσωματώσει τα περιουσιακά της στοιχεία αυτόνομης οδήγησης στην Qianli, καθιερώνοντας την εταιρεία ως την κύρια πλατφόρμα της για τεχνολογίες έξυπνης οδήγησης.

Μόλις η Mercedes γίνει μέτοχος, η Qianli αναμένεται να συνεργαστεί με τον γερμανικό κατασκευαστή αυτοκινήτων σε έργα έρευνας και ανάπτυξης. Η κινεζική εταιρεία είναι επίσης πιθανό να προμηθεύσει τεχνολογία για τα επερχόμενα μοντέλα οχημάτων της Mercedes στην Κίνα.

Αυτή η επένδυση αντιπροσωπεύει τη στρατηγική κίνηση της Mercedes-Benz να ενισχύσει τις δυνατότητές της στην αυτόνομη οδήγηση στη σημαντική κινεζική αγορά.