Καμία αλλαγή στον MSCI Greece – Παραμένουν εννέα τίτλοι
Tο rebalancing θα γίνει στο κλείσιμο της συνεδρίασης στις 26 του Αυγούστου.
Καμία αλλαγή δεν έγινε στη σύνθεση του δείκτη MSCI Greece Standard στην περιοδική αναθεώρηση. Ως εκ τούτου παρέμεινε με εννέα τίτλους.
Πρόκειται για τις εξής εισηγμένες: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Metlen.
Σημειώνεται ότι το rebalancing θα γίνει στο κλείσιμο της συνεδρίασης στις 26 του Αυγούστου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δεικτης Φόβου: Μειώθηκε σημαντικά η αβεβαιότητα στο ΧΑ τον Ιούλιο
H μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο top-5 των παγκοσμίων αγορών - Ιστορικό εννεάμηνο ράλι με κέρδη 44%
Ράλι 88,48% για τις τράπεζες
Το βασικό κέντρο για τη ΝA Ευρώπη, σκοπεύει να καταστήσει η Euronext το Χρηματιστήριο Αθηνών
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το Χρηματιστήριο Αθηνών επωφελήθηκε από ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον
Euronext: Προαιρετική δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ – Στα 7,14 ευρώ/μετοχή
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της EXAE υποστηρίζει ομόφωνα την Πρόταση
Euroxx: Υπό επανεξέταση η μετοχή της ΕΧΑΕ - Ισχυρή καμπή η προσφορά από Euronext
Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει την πιθανή προσφορά ως μια σταθερή ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία…
Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία πτώση 0,85% και κέρδη 33,96% από τις αρχές του 2025
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.968,72 μονάδες
S&P: Εξετάζει την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου σε ανεπτυγμένη αγορά από τον Σεπτέμβριο του 2026
Σε διαβούλευση η πρόταση
Το Χρηματιστήριο Αθηνών σαρώνει τις αγορές το 2025 – Γιατί οι διεθνείς επενδυτές αγοράζουν Ελλάδα
Παγκόσμιος πρωταθλητής αποδόσεων το 2025
ΕΧΑΕ: Στα 8,20 ευρώ η τιμή στόχος από την Εurobank Equities - Οι δύο καταλύτες για δυναμική συνέχεια
Τολμηρή πρόταση της Euronext, αλλά όχι σε εύλογη αξία
Εργαζόμενοι ΕΧΑΕ: Ανησυχία για την πιθανή εξαγορά από το Euronext - Τι ζητούν
Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινδυνεύει να μετατραπεί από εθνικός πρωταθλητής σε ένα απλό περιφερειακό υποκατάστημα
Τα «βαριά» ξένα ονόματα που «παίζουν» στο ΧΑΑ - Από τον Μαρκ Μόμπιους μέχρι την Unicredit
«Δίψα» για τα ελληνικά assets μετά την επενδυτική βαθμίδα
08/08/2025 11:44
Η Attica Bank επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας
08/08/2025 11:39