Καμία αλλαγή στον MSCI Greece – Παραμένουν εννέα τίτλοι

Tο rebalancing θα γίνει στο κλείσιμο της συνεδρίασης στις 26 του Αυγούστου.

Καμία αλλαγή δεν έγινε στη σύνθεση του δείκτη MSCI Greece Standard στην περιοδική αναθεώρηση. Ως εκ τούτου παρέμεινε με εννέα τίτλους.

Πρόκειται για τις εξής εισηγμένες: ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Metlen.

Σημειώνεται ότι το rebalancing θα γίνει στο κλείσιμο της συνεδρίασης στις 26 του Αυγούστου.