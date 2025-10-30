Bloomberg: Tραπεζίτης των εξαγορών ο Ορσέλ - H UniCredit αυξάνει την παρουσία της στην Ελλάδα

Η UniCredit έλαβε έγκριση από την ΕΚΤ για να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 29,5%

Στην αύξηση του ποσοστού της στην UniCredit στην Alpha Bank σε 29,5%, έχοντας λάβει πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναφέρεται ρεπορτάζ του Bloomberg.

Οπως γράφει το διεθνές ειδησεγραφικό δίκτυο, «η κίνηση αυτή είναι το πιο πρόσφατο βήμα της ιταλικής τράπεζας για την ενίσχυση της συμμετοχής της στην Alpha Bank και έρχεται μετά από αυξήσεις μεριδίων τον Αύγουστο και τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Η κίνηση ξεκίνησε με την απόφαση της UniCredit τον Οκτώβριο του 2023 να αποκτήσει μερίδιο 9% στην Alpha Bank και να αγοράσει τη ρουμανική της μονάδα».

Αναφέρεται ακόμη ότι «οι αρχές στην Ελλάδα έχουν καλωσορίσει την παρουσία της UniCredit, έναντι της αντίθεσης που αντιμετώπισαν οι κινήσεις της τράπεζας σε άλλες χώρες της Ευρώπης».

Ο τραπεζίτης των εξαγορών

Επισημαίνεται, δε, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Αντρέα Ορσέλ, 62 ετών, υπήρξε ένας από τους τραπεζίτες στην Ευρώπη που πραγματοποίησε τις μεγαλύτερες εξαγορές τα τελευταία χρόνια και ότι «ενώ τα δύο μεγαλύτερα έργα του -για την Commerzbank AG στη Γερμανία και την Banco BPM SpA στην Ιταλία- έχουν συναντήσει κυβερνητική αντίθεση, η επένδυση στην Alpha Bank ήταν μια σπάνια φωτεινή στιγμή, με την κυβέρνηση στην Αθήνα να καλωσορίζει τον ιταλό επενδυτή».

Υπογραμμίζει, δε, την ανακοίνωση της UniCredit ότι μετά τη λήψη όλων των υπόλοιπων κανονιστικών εγκρίσεων, το 9,8% του μεριδίου που κατέχει επί του παρόντος η UniCredit θα ενοποιηθεί με μετοχές. Η απόφαση για το εάν και πότε θα μετατραπεί και θα ενοποιηθεί το υπόλοιπο μερίδιο της Alpha Bank που κατέχεται μέσω παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων «θα ληφθεί στο μέλλον, αξιολογώντας την αντιστάθμιση μεταξύ της συνεισφοράς στην απόδοση και τα κέρδη από τη μία πλευρά και της κεφαλαιακής επίπτωσης και των διανομών από την άλλη».

Η συνεργασία με την Alpha Bank επιτρέπει στους δύο ομίλους να «αυξήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε πληρωμές, εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κεφαλαιαγορές, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ασφαλιστικά προϊόντα», δήλωσε η UniCredit, γράφει το Bloomberg.