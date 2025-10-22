Γ. Στουρνάρας: «Εκρηξη» επενδύσεων - Θα αυξηθούν στο 18% του ΑΕΠ

Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρωζώνη, γεγονός που αναγνώρισε κατά την εδώ επίσκεψη του ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας Joachim Nagel. Και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας επεσήμανε, μεταξύ άλλων - στη διάρκεια τελετής επίδοσης στον ίδιο, τιμητικού τόμου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών - ότι προβλέπεται «έκρηξη» επενδύσεων τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Στουρνάρας προέβλεψε ότι οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ θα φθάσουν στο 18% το 2027 από 11% που είχαν μειωθεί το 2019, εξέλιξη η οποία σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί και την κύρια αιτία για τον τον υπερδιπλάσιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας σε σχέση με αυτόν της ευρωζώνης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Όμως, όπως επεσήμανε παρά την αδιαμφισβήτητη πρόοδο, σήμερα απέχουμε ακόμα σημαντικά, περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, από το να κλείσουμε το επενδυτικό κενό με την Ευρώπη που δημιουργήθηκε στην ελληνική οικονομία από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. «Επιταχύνοντας το ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, ιδίως σε καινοτόμες δραστηριότητες, αλλά και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, επιταχύνουμε τη σύγκλιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας με αυτό της ευρωζώνης, δηλαδή της ευημερίας του ελληνικού λαού με εκείνη της υπόλοιπης Ευρώπης, της πλέον ευημερούσας ηπείρου του πλανήτη. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία μπροστά μας. Είναι στο χέρι μας να μην τη σπαταλήσουμε» ανέφερε ο διοικητής της ΤτΕ

Ο κ. Στουρνάρας ανέπτυξε τους τομείς που παρουσιάζονται επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική οικονομία (υποδομίες, αμυντική βιομηχανία, καινοτομία, εφοδιαστικές αλυσίδες) υπό την προυπόθεση να συνεχιστεί η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Δεύτερη προυποθέση αποτελεί η εντατικοποίηση της προσπάθειας εφαρμογής ενός αριθμού ανειλημμένων ήδη μεταρρυθμίσεων, τόσο αυτών που θεωρούνται προϋποθέσεις για την εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, όσο και άλλων που προωθεί η κυβέρνηση για την υλοποίηση του οικονομικού της προγράμματος.