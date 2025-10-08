Μνημόνιο συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των 4 Επιμελητηρίων και της CrediaBank

Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας των τοπικών επιχειρήσεων στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και την προσαρμογή των πολιτών στη νέα εποχή, υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα 4 Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας κι η CrediaBank.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνει την ανάληψη κοινών δράσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, τη συνεργασία για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων (ΔΑΜ Προγράμματα Περιφέρειας ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Αναπτυξιακού Νόμου), την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης μετάβασης και την βελτίωση της τραπεζικής εξυπηρέτησης με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα.

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, δήλωσε ότι «ως Περιφέρεια απευθύναμε δημόσια πρόσκληση για την στήριξη της προσπάθειας που κάνουμε στη περιοχή με στόχο την ανάταξή της. Ελπίζουμε ότι η παρέμβαση με χρηματοπιστωτικά ανταγωνιστικά κίνητρα θα μοχλεύσει την οικονομική κινητικότητα θα διευκολύνει τη τοπικές επιχειρήσεις που υπάρχουν αλλά κι όσες επιθυμούν να εγκατασταθούν στην περιοχή που βρίσκεται σε φάση μετάβασης». Υπογράμμισε ότι «η πόρτα της Περιφέρειας είναι ανοιχτή σε όσους επιθυμούν να συμβάλλουν στην επανεκκίνηση της τοπικής μας οικονομίας γιατί πιστεύουμε ότι η στήριξη των επιχειρήσεων είναι συλλογική ευθύνη».

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, Γιάννης Μητλιάγκας, τόνισε ότι «Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί έναν ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας» κι ότι το Επιμελητήριο «θα σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια που έρχεται σε μία πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία για την Περιφέρεια που απαιτεί από όλους ευελιξία και νέες προσεγγίσεις».

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε ότι «η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί για την τράπεζα μας ένα ακόμη στρατηγικό βήμα συμβολής στην ανασυγκρότηση της ελληνικής περιφέρειας με όρους βιωσιμότητας». Ανέφερε ότι «η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή» και η Τράπεζα ανταποκρινόμενη στη δημόσια πρόσκληση του Περιφερειάρχη, έρχεται να στηρίξει με συγκεκριμένα ολιστικά εργαλεία και λύσεις τη μετάβαση των τοπικών επιχειρήσεων σε ένα νέο, βιώσιμο και ανθεκτικό μοντέλο».