Moody’s: Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση Ba2 για CrediaBank - Tα οφέλη από την εξαγορά της HSBC Μάλτας

Επιβεβαιώνει η Moody’s την αξιολόγηση Ba2 της CrediaBank, καθώς και το θετικό outlook για την τράπεζα μετά την απορρόφηση του 70% της HSBC Μάλτας.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η Βασική Πιστοληπτική Εκτίμηση (BCA) και η Προσαρμοσμένη BCA της CrediaBank παρέμειναν στο b1, οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων στο Ba2, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση του δευτερεύοντος χρέους Tier 2 στο B2, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των τίτλων Additional Tier 1 (AT1) στο Caa1, οι μακροπρόθεσμες Αξιολογήσεις Κινδύνου Αντισυμβαλλομένου (CRR) στο Ba1 και η μακροπρόθεσμη Εκτίμηση Κινδύνου Αντισυμβαλλομένου (CR Assessment) στο Ba1(cr).

Επίσης, οι βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις CRR και καταθέσεων επιβεβαιώθηκαν στο NP, ενώ η βραχυπρόθεσμη Εκτίμηση Κινδύνου Αντισυμβαλλομένου επιβεβαιώθηκε στο NP(cr). Το outlook για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων παραμένει θετικό.

Η εξαγορά της HSBC Μάλτας αυξάνει το ενοποιημένο ενεργητικό της τράπεζας σε περίπου €15 δισ. (από €7,2 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2025) και διευρύνει το γεωγραφικό της αποτύπωμα, αναφέρει ο οίκος. Ως αποτέλεσμα, η CrediaBank καθίσταται πλέον συστημικά σημαντικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Μάλτα, το οποίο θα υπάγεται πλέον στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προσθέτει.

Η επιβεβαίωση της Βασικής Πιστοληπτικής Εκτίμησης «αντανακλά την ισορροπία ανάμεσα στα πιθανά οφέλη και τις προκλήσεις της συμφωνίας, αν και εκτιμούμε ότι οι προοπτικές για περαιτέρω βελτίωση του αυτόνομου πιστοληπτικού προφίλ της τράπεζας ενισχύονται. Η τοποθέτηση της BCA στο b1 λαμβάνει επίσης υπόψη τους κινδύνους υλοποίησης, που σχετίζονται με τις προκλήσεις ενσωμάτωσης στη Μάλτα, καθώς και τη διαχείριση αυτής της διασυνοριακής μη οργανικής επέκτασης. Οι κίνδυνοι αυτοί μετριάζονται από τα χρηματοοικονομικά οφέλη και την αρνητική υπεραξία της συμφωνίας» υπογραμμίζει η Moody’s.

Όπως επισημαίνει, «η εξαγορά της HSBC Μάλτας προσφέρει στην CrediaBank άμεση γεωγραφική επέκταση σε ένα ακόμη κράτος-μέλος της ΕΕ και τα κανονιστικά πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η λειτουργία υπό την εποπτεία της ΕΚΤ. Μέσω της απόκτησης μιας εδραιωμένης βάσης καταθέσεων πελατών και ενός ισχυρού λιανικού και εταιρικού δικτύου, η CrediaBank μπορεί να ενισχύσει το προφίλ κερδοφορίας και την ανταγωνιστική της θέση, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από την εγχώρια αγορά. Η κίνηση αυτή δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για διασταυρούμενες πωλήσεις προϊόντων και αξιοποίηση ισχυρών ψηφιακών πλατφορμών, δημιουργώντας λειτουργικές αποδοτικότητες και συνέργειες κόστους».

«Επιπλέον, η συμφωνία παρέχει στην CrediaBank υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο δανείων (το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων στην HSBC Malta ήταν 2,4% στο τέλος του 2024 έναντι 2,8% για την CrediaBank), σημαντική αύξηση ποιοτικής ρευστότητας και σταθερότητα ισολογισμού, καθώς και πρόσβαση στον αναπτυσσόμενο τομέα διαχείρισης πλούτου της Μάλτας (…) η εδραιωμένη πελατειακή βάση και η δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης σε περισσότερους τομείς στη Μάλτα, σε συνδυασμό με την πρόθεση αξιοποίησης της δραστηριότητας διαχείρισης πλούτου της HSBC Malta, τοποθετούν την CrediaBank σε ισχυρή θέση για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της. Εάν υλοποιηθεί με επιτυχία, η εξαγορά θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μοχλό αύξησης κερδοφορίας και να βελτιώσει ουσιαστικά το συνολικό χρηματοοικονομικό προφίλ της τράπεζας τα επόμενα 2–3 έτη» επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης.