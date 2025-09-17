Βρεττού: Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την CrediaBank με την εξαγορά της HSBC Malta - Οι νέοι στόχοι

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την CrediaBank δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες υπεραξιών για τον ελληνικό όμιλο, καθώς αποκτά ένα πιστωτικό ίδρυμα με κορυφαία θέση στην αγορά της Μάλτας, η οικονομία της οποίας αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του 4% σύμφωνα με τη CEO Ελένη Βρεττού η οποία παρουσίασε τις πτυχές της συμφωνίας, αλλά και τις προοπτικές που διανοίγονται σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές την Τετάρτη το πρωί.

Σύμφωνα με την ίδια, αναμένονται συνέργειες σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης των δύο τραπεζών και ειδικότερα στο retail banking, στη διαχείριση περιουσίας και στον ασφαλιστικό κλάδο.

Όπως δήλωσε η CEO της CrediaBank κα Ελένη Βρεττού, η εξαγορά της HSBC Μάλτας θα είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την Credia ως το τέλος του 2026 οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί.

Δεν απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο ο επόπτης να ζητήσει αύξησή τους σε δεύτερο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψιν το μεγαλύτερο αποτύπωμα του νέου ομίλου.

Όπως είπε, αυτό είναι κάτι που θα φανεί περί τα μέσα του 2026. Σημείωσε δε πως αν καταστεί απαραίτητη μία κεφαλαιακή ένεση, θα εξεταστούν όλες οι επιλογές, που μπορεί φυσικά να περιλαμβάνουν ενέργειες, οι οποίες δεν οδηγούν σε απομείωση του ποσοστού συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην Credia Bank.

Η κυρία Βρεττού εκτίμησε ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, χωρίς να αποκλείει αυτό να γίνει νωρίτερα, ενώ ο νέος όμιλος θα είναι λειτουργικά έτοιμος μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε η κυρία Βρεττού, το ενοποιημένο σχήμα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι θετικές επιδράσεις των προσδοκώμενων συνεργειών, εμφανίζει τα ακόλουθα μεγέθη, με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης του 2024:

Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων: 189 εκατ. ευρώ έναντι 49 εκατ. ευρώ της Attica Bank

Καταθέσεις πελατείας: 12,24 δισ. ευρώ έναντι 6,085 δισ. ευρώ της Attica Bank

Συνολικό ενεργητικό: 15,28 δισ. ευρώ έναντι 7,54 δισ. ευρώ της Attica Bank

Δάνεια: 6,19 δισ. ευρώ έναντι 3,28 δισ. ευρώ της Attica Bank

Δείκτη καθυστερήσεων μεταξύ 2% και 3%

Δείκτη δάνεια προς καταθέσεις στο 50,6% έναντι 54% της Attica Bank

Ανέφερε επίσης πως τα δύο πιστωτικά ιδρύματα θα λειτουργούν αυτόνομα, με ξεχωριστές διοικήσεις.

«Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις στη Μάλτα δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξής της χώρας, εισάγοντας νέα προϊόντα και αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υπάρχουσες υποδομές» ανέφερε η ίδια.

Τόνισε δε πως «στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη της τράπεζας είναι να διατηρήσουμε την πρόσβαση για τους πελάτες μας στις διεθνείς αγορές και σε ακόμη περισσότερα νέα προϊόντα».

Ως προς το προσωπικό της HSBC Malta, το οποίο βάση της συμφωνίας θα διατηρήσει όλα τα δικαιώματά του για 2 έτη, η κυρία Βρεττού δεσμεύτηκε για αγαστή συνεργασία, σημειώνοντας πως «πρόκειται για αναπόσπαστο μέρος της επιτυχημένης ιστορίας της τράπεζας».

Τέλος, όσον αφορά τους μετόχους μειοψηφίας, υποστήριξε πως η δομή της συναλλαγής αποσκοπεί στην πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων τους.

Με βάση του όρους του deal, η Credia Bank θα καταβάλλει 200 εκατ. ευρώ για το 70% της μαλτέζικης τράπεζας, για να ακολουθήσει δημόσια πρόταση με τους ίδιους όρους που θα ανεβάσει το συνολικό τίμημα στα 286 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε η κυρία Βρεττού, «πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας θα επωφεληθούν σημαντικά στο μέλλον από την περαιτέρω δημιουργία υπεραξίας και τη σταθερή μερισματική απόδοση στην οποία προσβλέπουμε, καθώς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να εκσυγχρονίζουμε την τράπεζα και να δημιουργούμε αναπτυξιακές συνέργειες μεταξύ των δύο οργανισμών και στις δύο χώρες».